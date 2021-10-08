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فوائد تناول الفول السوداني

منذ ساعتين
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فوائد تناول الفول السوداني

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة علمية حديثة تأثير تناول الفول السوداني على أنشطة الدماغ، وتحديدا الوظيفة الإدراكية والاستجابة للتوتر لدى الشباب الأصحاء.

وذكرت دراسة أجراها علماء إسبان نشرتها مجلة "كلينيكال نيوتريشين" أن "الفول السوداني أو فستق الحقل هو نبات بقولي تم إدخاله إلى أوروبا من أميركا الجنوبية في القرن الثامن عشر، وأن ثماره غنية بالأحماض الدهنية والبروتينات والألياف والبوليفينول.

وأوضحت المشرفة على الدراسة روزا لامويلا رافينتوس، أنه تم إجراء معظم الدراسات السابقة على الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو متلازمة التمثيل الغذائي أو أولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي المزمن".

وأضافت: "في مثل هؤلاء الأشخاص، فإن تغيير هيكل نظامهم الغذائي أو إدخال الأطعمة الصحية في نظامهم الغذائي المعتاد، يكون من السهل مراقبة التأثير الإيجابي".

واعتقد الباحثون أن هذه النتيجة ترجع إلى "التأثيرات على الدماغ للمركبات النشطة بيولوجيا مثل الريسفيراترول وحمض الكوماريك، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة الخاصة بالفول السوداني والأحماض الدهنية المشبعة طويلة السلسلة".

الدماغ
السوداني
الفول السوداني
انشطة الدماغ

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135810
منذ 34 دقيقة
ارسوا على بر ..

.. في موضوع باالفول تقدحون وفي هاالموضوع تمدحون ..

.. لايكون محمود حميده دهن ضرسكم لتتلطفوا مع الفول السوداني ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135810
منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههه صح كلامي يا اخت اميره خالد ....؟

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه
سردار
المعذره ما اقصد الاساءه لاحد لكن ظننت انك تقصد الكلب وستدل على كلامي بقصيده قديمه لا اعرف صاحبها احفظ اجزاء من ابياتها يقول الخايب...
ابو محمد 😎 ✍️
لا .. هذي بروفه قبل الزواج بس .. لا احد يسيء الظن ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا يقرا جدوع ماكتبت ، يجيك يجدع اذانك ..
بوفيصل
ليس للمواطن فائدة من ارتفاع القيمة السوقية المواطن يريد شي يفيده مباشرة وليس تلميع اعلامي دولي

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