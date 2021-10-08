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بالصور.. عروسان يحتفلان بزفافهما تحت الماء

منذ ساعة
739
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بالصور.. عروسان يحتفلان بزفافهما تحت الماء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
احتفل مواطن وزوجته بزفافهما تحت الماء في جزر المالديف، بعد تأجيل حفل الزفاف لأسباب عديدة، منها تواجد عائلتي الثنائي في بلدين مختلفين.

وكان قد انتهى الأمر بزواج هيا وفهد بعد شهر رمضان الماضي، دون إقامة حفل زفاف رسمي.

وبحثت العروس عن فستان ملائم للبيئة المائية التي ستلتقط فيها الصور، بحيث يكون خفيف الوزن، قائلة : "كان الجميع متحمسًا للفكرة، أراد الجميع حدوث هذا".

واضطرت العروس أن تضع حزام أثقال داخل فستانها لأنه كان ثقيلًا ويدفعها إلى الأعلى، علمًا أنها كانت تسبح دون أن تضع قناع غوص على وجهها.

رمضان
المالديف
عروسان
تحت الماء
جزر المالديف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135810
منذ 25 دقيقة
لا .. هذي بروفه قبل الزواج بس .. لا احد يسيء الظن ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83317
منذ 3 دقائق
هههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه
سردار
المعذره ما اقصد الاساءه لاحد لكن ظننت انك تقصد الكلب وستدل على كلامي بقصيده قديمه لا اعرف صاحبها احفظ اجزاء من ابياتها يقول الخايب...
ابو محمد 😎 ✍️
لا .. هذي بروفه قبل الزواج بس .. لا احد يسيء الظن ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا يقرا جدوع ماكتبت ، يجيك يجدع اذانك ..
بوفيصل
ليس للمواطن فائدة من ارتفاع القيمة السوقية المواطن يريد شي يفيده مباشرة وليس تلميع اعلامي دولي

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