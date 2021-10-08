بالصور.. عروسان يحتفلان بزفافهما تحت الماء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
احتفل مواطن وزوجته بزفافهما تحت الماء في جزر المالديف، بعد تأجيل حفل الزفاف لأسباب عديدة، منها تواجد عائلتي الثنائي في بلدين مختلفين.
وكان قد انتهى الأمر بزواج هيا وفهد بعد شهر رمضان الماضي، دون إقامة حفل زفاف رسمي.
وبحثت العروس عن فستان ملائم للبيئة المائية التي ستلتقط فيها الصور، بحيث يكون خفيف الوزن، قائلة : "كان الجميع متحمسًا للفكرة، أراد الجميع حدوث هذا".
واضطرت العروس أن تضع حزام أثقال داخل فستانها لأنه كان ثقيلًا ويدفعها إلى الأعلى، علمًا أنها كانت تسبح دون أن تضع قناع غوص على وجهها.