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طريقة نحت ورفع الوجنتين بشكل مثالي

منذ 4 أيام
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طريقة نحت ورفع الوجنتين بشكل مثالي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تسعى الكثير من السيدات لتحديد ملامح الوجه بالمكياج للحصول على إطلالة مثالية وإبراز ملامح الوجه، وينتهي الأمر بالبعض بفشل محاولتهم في الحصول على ملامح متناسقة

ويمكن المرور ببعض الخطوات من أجل نحت الوجنتين وأبراز ملامح الوجه بطريقة بسيطة وتتضمن مايلي :

رسم الوجنيتن

يجب معرفة تحديد مكان تجاويف الخد عن طريق شفط الخدين إلى الداخل ، ثم إمالة الفرشاة بزاوية 45 درجة وضعيها على عظم الوجنة، ويمكنك أيضاً شفط خديك وتحديد مكان عظم الوجنتين عن طريق تحسسها بإصبعك السبابة.

تقنية الكونتور

وضعه بشكل صحيح هو المفتاح لتقنية الكنتور المثالية. هناك طريقة لمعرفة مكان الكونتور وهي بوضع فرشاة مكياج بشكل عامودي من طرف الحاجب. فالمنطقة ما بعد الفرشاة هي المناسبة لتطبيق الكونتور وليس أمامها.

لون يناسب بشرتك

يمكن وضع فرشاة كونتور بزاوية ببودرة كونتور أو برونزر أغمق من لون بشرتك بدرجتين إلى ثلاث درجات، طبقيه في النقطة الواقعة أسفل خط شعرك مباشرة، اسحبي الفرشاه لأسفل إلى أقل من نصف طول عظام وجنتيك، ولا تضغطي على الفرشاة أثناء التمرير لأسفل.

فرشاة مكياج بزاوية

خذي أحمر خدود يناسب لون بشرتك، أو يمكنك اختيار درجات اللون الوردي أو البني أو البنفسجي أو البرونزي.

تسليط الضوء

يمكن اختيار هايلايتر كريمي حسب لون بشرتك وضعيه بفرشاة صغيرة منفوشة. ضعيه فوق عظام وجنتيك مباشرة، المنطقة التي حددتها (نصف بوصة من خط شعرك).

ملامح الوجه
نحت الوجنتين
الكونتور
فرشاة مكياج

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83426
منذ ساعة
طيب

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الدوري الإيطالي
حارس ضعيف جدا وفاشل لا يملك التأسيس الصحيح وجبان والله كارثة واكبر خطأ وجوده بالمنتخب المجاملات. والفيلم الهندي تضيع المنتخب مايصلح شوف غيره.

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