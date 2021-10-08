تركي آل الشيخ: نطمح في تحقيق نجاحات تفوق موسم الرياض الماضي

الرياض (صدى):
أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أنه يطمح في تحقيق نجاحات لموسم الرياض هذا العام عن الأعوام الماضية، وعبر عن امتنانه للجهود المعاونة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال آل الشيخ : "تعلمت من سيدي الله يحفظه أن لغة الأرقام هي الأهم ... في موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليار ريال وسط إنفاق 3.1 مليار. ولأن طموحنا عالي و بإنفاق اقل نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين".
وفي وقت سابق أعلن تركي آل الشيخ، عن إتاحة حجز التذاكر بعرض WWE كراون جول، الذي سيقام في بوليفارد رياض سيتي يوم 21 أكتوبر المقبل.
وذكر "آل الشيخ" أن تذاكر فعاليات موسم الرياض ستكون مربوطة في تطبيق "توكلنا"، مؤكدًا أنه لن يدخل أحد لأي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا.