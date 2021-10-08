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تركي آل الشيخ: نطمح في تحقيق نجاحات تفوق موسم الرياض الماضي

منذ 4 ساعات
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تركي آل الشيخ: نطمح في تحقيق نجاحات تفوق موسم الرياض الماضي

الرياض (صدى):
أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أنه يطمح في تحقيق نجاحات لموسم الرياض هذا العام عن الأعوام الماضية، وعبر عن امتنانه للجهود المعاونة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال آل الشيخ : "تعلمت من سيدي الله يحفظه أن لغة الأرقام هي الأهم ... في موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليار ريال وسط إنفاق 3.1 مليار. ولأن طموحنا عالي و بإنفاق اقل نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين".

وفي وقت سابق أعلن تركي آل الشيخ، عن إتاحة حجز التذاكر بعرض WWE كراون جول، الذي سيقام في بوليفارد رياض سيتي يوم 21 أكتوبر المقبل.

وذكر "آل الشيخ" أن تذاكر فعاليات موسم الرياض ستكون مربوطة في تطبيق "توكلنا"، مؤكدًا أنه لن يدخل أحد لأي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا.

موسم الرياض
تركي آل الشيخ
توكلنا
بوليفارد رياض سيتي

التعليقات

شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 749
منذ ساعة
🍻🍻🍻🍻 بالمره القادمه

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أحدث التعليقات

عبدالله
لا حول ولا قوة إلا بالله تطلب الطلاق على اساس تعمل في مواقع الفساد الاجتماعي
yous
لكل جوادٍ كبوة انصح السومة بالرقية الشرعية
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
mohammed
إذا الجمهور فرحان بالفوز يقل أدبه ويصرخ مثل المجنون الأحمق
أبو سعود
مو شرط يكون عبث أحيانا ينكسر أحد الاذرع الأماميةأو ينفك ولا تستطيع تتحكم بالسيارة الله يكفينا الشر

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