"الحج والعمرة" تؤكد استمرار اشتراط الحصول على تصريح للصلاة والعمرة

مكة المكرمة (صدى):
كشف وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد، أن اشتراط الحصول على تصريح من أجل أداء الصلاة والعمرة في المسجد الحرام لا يزال مستمراً.
وأكد المهندس هشام سعيد، على عدم صحة ما تردد عن السماح بالصلاة أو العمرة في الحرم المكي بدون تصريح، مشدداً على أن الإجراءات النظامية المعلن عنها ما زالت مستمرة على الوضع السابق.
وقال أن وزارة الحج والعمرة تدرس حالياَ رفع الطاقة الاستيعابية للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام، داعياً من يرغب في الصلاة أو أداء العمرة للحجز عبر تطبيق اعتمرنا.