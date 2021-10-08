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"الحج والعمرة" تؤكد استمرار اشتراط الحصول على تصريح للصلاة والعمرة

منذ 48 دقيقة
1138
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"الحج والعمرة" تؤكد استمرار اشتراط الحصول على تصريح للصلاة والعمرة

مكة المكرمة (صدى):
كشف وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد، أن اشتراط الحصول على تصريح من أجل أداء الصلاة والعمرة في المسجد الحرام لا يزال مستمراً.

وأكد المهندس هشام سعيد، على عدم صحة ما تردد عن السماح بالصلاة أو العمرة في الحرم المكي بدون تصريح، مشدداً على أن الإجراءات النظامية المعلن عنها ما زالت مستمرة على الوضع السابق.

وقال أن وزارة الحج والعمرة تدرس حالياَ رفع الطاقة الاستيعابية للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام، داعياً من يرغب في الصلاة أو أداء العمرة للحجز عبر تطبيق اعتمرنا.

 

الصلاة
الحرم المكي
المسجد الحرام
العمرة
تصريح
الحج والعمرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135796
منذ 38 دقيقة
شرف الله بيته المحرم ..

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه تشبيه فوق الخيال اخي واضح
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها وفيه أشياء كثيره تشيلها
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام هذا للي يبي يجيكم .. .. سالفة اللي يقول // ليا مسكت جدوع جدّع اذانه ...
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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