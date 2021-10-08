بالفيديو.. "الزعاق" يوضح النباتات المرتبطة بموسم "الوسم"

الرياض (صدى):
أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن شهر ربيع الأول يتوافق العام الجاري مع موسم "الوسم" والذي يعني أن هطول أمطار فيه يسم الأرض بالنبات.
وأوضح الدكتور خالد الزعاق، أنه يبدأ خلال هذا الشهر تأثير البرودة على المناطق، لافتًا إلى أن النباتات المرتبطة بموسم الوسم هي الفقع والنفل والروض في البر، ونبات الحص أو محارة اللؤلؤ في البحر.
وأشار" الزعاق" إلى أن شهر ربيع الأول سمي ربيعاً كونه يقع بموسم "الخريف"، كما أن العرب كانوا يسمون الخريف ربيعاً والربيع صيفاً والصيف قيظاً، بحسب "العربية" .