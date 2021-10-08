نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. "الزعاق" يوضح النباتات المرتبطة بموسم "الوسم"

منذ 3 ساعات
1524
2
بالفيديو.. "الزعاق" يوضح النباتات المرتبطة بموسم "الوسم"

الرياض (صدى):
أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن شهر ربيع الأول يتوافق العام الجاري مع موسم "الوسم" والذي يعني أن هطول أمطار فيه يسم الأرض بالنبات.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، أنه يبدأ خلال هذا الشهر تأثير البرودة على المناطق، لافتًا إلى أن النباتات المرتبطة بموسم الوسم هي الفقع والنفل والروض في البر، ونبات الحص أو محارة اللؤلؤ في البحر.

وأشار" الزعاق" إلى أن شهر ربيع الأول سمي ربيعاً كونه يقع بموسم "الخريف"، كما أن العرب كانوا يسمون الخريف ربيعاً والربيع صيفاً والصيف قيظاً، بحسب "العربية" .

المملكة
الطقس
خالد الزعاق
الخريف
نباتات
الوسم

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 135796
منذ ساعة
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ..

.. صح لسانك يا دكتور ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83310
منذ 37 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه تشبيه فوق الخيال اخي واضح
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها وفيه أشياء كثيره تشيلها
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام هذا للي يبي يجيكم .. .. سالفة اللي يقول // ليا مسكت جدوع جدّع اذانه ...
عندما يغيب المساء
الله المستعان

أخر الأخبار

القبض على أب وزوجته لتسميمهما لابنه وضربه حتى الموت
القبض على أب وزوجته لتسميمهما لابنه وضربه حتى الموت
منذ 25 دقيقة 196
"الحج والعمرة" تؤكد استمرار اشتراط الحصول على تصريح للصلاة والعمرة
"الحج والعمرة" تؤكد استمرار اشتراط الحصول على تصريح للصلاة والعمرة
منذ 48 دقيقة 1134
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ ساعة 1127
القيادة تُعزي رئيس باكستان في ضحايا الزلزال
القيادة تُعزي رئيس باكستان في ضحايا الزلزال
منذ ساعة 1159
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1140
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعة 1216
طرق إضافة واستعراض تذاكر "موسم الرياض" عبر "توكلنا"
طرق إضافة واستعراض تذاكر "موسم الرياض" عبر "توكلنا"
منذ ساعتين 1275
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعتين 1263
بالفيديو.. "الزعاق" يوضح النباتات المرتبطة بموسم "الوسم"
بالفيديو.. "الزعاق" يوضح النباتات المرتبطة بموسم "الوسم"
منذ 3 ساعات 1524
"الخطوط الحديدية" توفر تدريبًا على رأس العمل بالرياض
"الخطوط الحديدية" توفر تدريبًا على رأس العمل بالرياض
منذ 3 ساعات 1385