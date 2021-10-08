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نقاش ساخن بين الآغا والدغيثر بسبب ظروف خسارة المنتخب السوري أمام كوريا
منذ 5 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18006
منذ 21 دقيقة
قفش ودفش وسواد وشوش
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18006
منذ 5 دقائق
الستة مع الستة مع الستة هي ١٨ .. صحيح لكن من ٩-١٤ هي ستة فأي ستة من ال١٨ هي ستة حتى ١٣ ستة من ١-٦ ثم ٢-٧ ولما تصل العدد ١٤ ترجع تعد بالعكس وتقول من ١٨-١٣ ومن ١٧-١٢ وهكذا يصبح المجموع ٢٠ ستة
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