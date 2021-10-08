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تعليق وليد الفراج بعد فوز المنتخب ضد اليابان
منذ 6 ساعات
895
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18012
منذ ساعة
يا وليد
يا سعيد
يا عبيد
يا فريد
أسمعوني بليز ..
اليابان هي من أصدر الجدول الدوري النووي عام ٢٠١٩ ولا أحد علق على أكتاف علماء جامعة كيوتو حتى اليوم غير د محمد ماجد بخش لأنه منخرط في نفس الموضوع منذ ٢٦ سنة ..
حتى روسيا وقفت مسطولة مثل أمريكا وغيرها ..
أعطوني الفرصة قبل فوات الأوان .. يا وليد يا سعيد يا فريد يا عبيد ..
١٢ نقطة .. نذوق من عشاها
يا ويل حال من حاله تعكر
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18012
منذ ساعة
كيفكم .. على راحتكم .. ما نجبركم .. الله معنا ومعكم .. كلنا في محراب واحد .. أليس ذلك هو الوطن
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ابو محمد 😎 ✍️
بل خوار بقرات ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرد خيال ، خذاريف خياليه ..
ولد أبوه
المفروض يعاقب كل الجمهور ويسجن وعليهم غرامه ويصدر عليهم قصاص مع التعزير والنفي من الأرض ... سلامات يالحبيب أنت وياه هذي رياضة فوز وخسارة...
ولد أبوه
المفروض يعاقب كل الجمهور ويسجن وعليهم غرامه ويصدر عليهم قصاص مع التعزير والنفي من الأرض ... سلامات يالحبيب أنت وياه هذي رياضة فوز وخسارة...
د محمد ماجد بخش
كيفكم .. على راحتكم .. ما نجبركم .. الله معنا ومعكم .. كلنا في محراب واحد .. أليس ذلك هو الوطن
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