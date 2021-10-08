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"الخطوط الحديدية" توفر تدريبًا على رأس العمل بالرياض

منذ 41 دقيقة
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"الخطوط الحديدية" توفر تدريبًا على رأس العمل بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر تدريب على رأس العمل "تمهير" بالرياض؛ لخريجي وخريحات الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على مؤهل (الدبلوم أو البكالوريوس)، أن لا يكون موظفًا حاليًا ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية، أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج "تمهير"، ولا يشترط الخبرة.

وأوضحت أن مزايا برنامج "تمهير": تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل، زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج، يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد اتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته، ويحصل المتدرب على حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب، ويحصل على مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم بدأ من اليوم الجمعة وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): من هــــــنـــا.

 

وظائف
الرياض
تدريب
سار
الخطوط الحديدية
تمهير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18009
منذ 28 دقيقة
الإبداع عبارة عن كائن حي يعيش في داخل كيان الكائن الحي .. فعلا أو قولا وجمعاً

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الإبداع عبارة عن كائن حي يعيش في داخل كيان الكائن الحي .. فعلا أو قولا وجمعاً
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