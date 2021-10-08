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فخرية خميس تظهر بالحجاب بعد تعافيها من السرطان (صورة)

منذ ساعتين
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فخرية خميس تظهر بالحجاب بعد تعافيها من السرطان (صورة)

عمّان (صدى):
ظهرت الفنانة العمانية فخرية خميس من جديد بعد تعافيها من مرض السرطان العام الماضي والذي تسبب في ابتعادها.

وأكد المخرج والفنان السوري عارف الطويل على عودة الفنانة فخرية خميس لأعمالها الفنية، بعدما بدأت تصوير مسلسل "اسمع وشوف"، الذي من المقرر أن تشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في سلطنة عمان والخليج.

وكشفت الصور التي نشرها عارف الطويل عبر إنستغرام، عن الفنانة العمانية بالحجاب أثناء التحضير لمشاهدها في المسلسل مع المخرج السوري الذي علق على الصورة: "مباشر مع النجمة فخرية خميس من تصوير المسلسل العماني(اسمع وشوف)".

الحجاب
السرطان
فخرية خميس
فن ومشاهير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18012
منذ ساعة
شالوا الصدر لكن باقي الصبر يا فخرية
في عام 1999 حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية عائد من الزمن الآتي في مهرجان المسرح الخليجي السادس للفرق الأهلية الذي أقيم في سلطنة عمان.في عام 2005 حصلت على جائزة مسابقة الإبداع الإعلامي في مجال التمثيل عن المسلسل الإذاعي رياض العاشقين من قبل وزارة الإعلام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بل خوار بقرات ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرد خيال ، خذاريف خياليه ..
ولد أبوه
المفروض يعاقب كل الجمهور ويسجن وعليهم غرامه ويصدر عليهم قصاص مع التعزير والنفي من الأرض ... سلامات يالحبيب أنت وياه هذي رياضة فوز وخسارة...
ولد أبوه
المفروض يعاقب كل الجمهور ويسجن وعليهم غرامه ويصدر عليهم قصاص مع التعزير والنفي من الأرض ... سلامات يالحبيب أنت وياه هذي رياضة فوز وخسارة...
د محمد ماجد بخش
كيفكم .. على راحتكم .. ما نجبركم .. الله معنا ومعكم .. كلنا في محراب واحد .. أليس ذلك هو الوطن

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