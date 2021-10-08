فخرية خميس تظهر بالحجاب بعد تعافيها من السرطان (صورة)

عمّان (صدى):
ظهرت الفنانة العمانية فخرية خميس من جديد بعد تعافيها من مرض السرطان العام الماضي والذي تسبب في ابتعادها.
وأكد المخرج والفنان السوري عارف الطويل على عودة الفنانة فخرية خميس لأعمالها الفنية، بعدما بدأت تصوير مسلسل "اسمع وشوف"، الذي من المقرر أن تشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في سلطنة عمان والخليج.
وكشفت الصور التي نشرها عارف الطويل عبر إنستغرام، عن الفنانة العمانية بالحجاب أثناء التحضير لمشاهدها في المسلسل مع المخرج السوري الذي علق على الصورة: "مباشر مع النجمة فخرية خميس من تصوير المسلسل العماني(اسمع وشوف)".