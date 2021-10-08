نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سيدة تطلب فسخ عقد نكاحها لرفض زوجها ظهورها بمواقع التواصل الاجتماعي بمكة

منذ 7 ساعات
14415
3
سيدة تطلب فسخ عقد نكاحها لرفض زوجها ظهورها بمواقع التواصل الاجتماعي بمكة

مكة المكرمة (صدى):
روى محامي واقعة غريبة لطلب فسخ عقد نكاح تقدمت به زوجة في مكة المكرمة؛ بسبب قيام زوجها بمنعها من الظهور بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي فيصل غربي، أن الزوجة تقدمت بهذا الطلب بعد مرور سنوات من الزواج ورفض زوجها تصويرها الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رغبته بالحفاظ على خصوصية حياتهما، لافتًا إلى أن الزوجة استندت في طلبها على موافقة زوجها لشرط وضعته بعقد الزواج وهو عدم منعها من العمل.

وأشار "غربي" إلى أنه لا يجوز بأن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً أو مخدوعاً أو مغشوشاً؛ كون الشريعة الإسلامية منعت الغرر بكل العقود ومنها عقد النكاح، مؤكدًا على ضرورة وجوب توضيح أهداف كلا الزوجين في عقود الزواج وأن تكون شروطاً معقولة وسهل تنفيذها بين طرفي العقد، بحسب "سبق" .

 

مكة المكرمة
طلاق
زواج
مواقع التواصل الاجتماعي
عقد نكاح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135803
منذ ساعتين
افااااااااا ياذا الخبر الاقشر ..
الملل
الملل عدد التعليقات : 24
منذ ساعتين
بالجزمه خلها تنقلع
ويعوظك الله احسن منها
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53919
منذ ساعة
الطلاق هو الحل الامثل لهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
ابو محمد 😎 ✍️
مالك لوى ......^^ للتصحيح ..^^

أخر الأخبار

فوائد تناول الفول السوداني
فوائد تناول الفول السوداني
منذ 36 دقيقة 1390
طريقة نحت ورفع الوجنتين بشكل مثالي
طريقة نحت ورفع الوجنتين بشكل مثالي
منذ 56 دقيقة 1425
تركي آل الشيخ: نطمح في تحقيق نجاحات تفوق موسم الرياض الماضي
تركي آل الشيخ: نطمح في تحقيق نجاحات تفوق موسم الرياض الماضي
منذ ساعة 1502
سناب شات يطلق أداة جديدة للحد من انتشار المخدرات
سناب شات يطلق أداة جديدة للحد من انتشار المخدرات
منذ ساعة 1495
خطوات بسيطة تساعد مرضى السكر في الحفاظ على صحة القلب
خطوات بسيطة تساعد مرضى السكر في الحفاظ على صحة القلب
منذ ساعة 1503
مواصفات هيونداي "ستاريا"
مواصفات هيونداي "ستاريا"
منذ ساعة 1408
القبض على أب وزوجته لتسميمهما لابنه وضربه حتى الموت
القبض على أب وزوجته لتسميمهما لابنه وضربه حتى الموت
منذ ساعة 552
"الحج والعمرة" تؤكد استمرار اشتراط الحصول على تصريح للصلاة والعمرة
"الحج والعمرة" تؤكد استمرار اشتراط الحصول على تصريح للصلاة والعمرة
منذ ساعتين 1242
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ 3 ساعات 1191
القيادة تُعزي رئيس باكستان في ضحايا الزلزال
القيادة تُعزي رئيس باكستان في ضحايا الزلزال
منذ 3 ساعات 1216