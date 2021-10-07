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بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف سبب تراجع طالبان عن تسليم "بن لادن" للمملكة

منذ 17 ساعة
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بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف سبب تراجع طالبان عن تسليم "بن لادن" للمملكة

الرياض (صدى):
قال رئيس الاستخبارات الأسبق، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، إن حركة طالبان رفضت تسليم زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن" إلى المملكة رغم وعدها لها بتسليمه.

وذكر أنه كان على اتصال مع بعض الفئات الأفغانية، وكانت حركة طالبان حينها برزت في منطقة "قندهار"، فعرضت الفئات الأفغانية عليه أن يرتبوا له لقاء مع حركة طالبان، وتم بالفعل اللقاء، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".

وأشار إلى أن حركة طالبان سيطرت بعدها على مساحات كبيرة من الأراضي الأفغانية بما فيها كابل، ووعدت المملكة بتسليم بن لادن لكنها لم تفعل ذلك.

وتوقع أن القصف الأمريكي الذي حدث عقب تفجير سفارات الولايات المتحدة في كل من دار السلام بتانزانيا ونيروبي في كينيا من قبل القاعدة وبن لادن هو الذي دفع حركة طالبان للتراجع عن تسليم "بن لادن" للمملكة.

الأمير تركي الفيصل
المملكة
أسامة بن لادن
بن لادن
القاعدة
حركة طالبان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135810
منذ 17 ساعة
الله ينصركم يا سمو الامير على كل معادي ويكشف لكم زيفه وخداعه ويكفيكم شرد وكيده.. آمين ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66840
منذ 13 ساعة
طالبان مسوين نفوسهم اذكياء
وحاولو يلعبو معنا لعبه من الاعيبهم
مع العلم ان الوضع كان مكشوف من البداية
ولو كان بيسلمون بن لادن
على قولة المثل
لو في شمس كان بانت من امس
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 749
منذ ساعة
سياسة المملكه ثابته..... جاتكم أمريكا وخذته غصب بالرصاص

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أحدث التعليقات

عبدالله
لا حول ولا قوة إلا بالله تطلب الطلاق على اساس تعمل في مواقع الفساد الاجتماعي
yous
لكل جوادٍ كبوة انصح السومة بالرقية الشرعية
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
mohammed
إذا الجمهور فرحان بالفوز يقل أدبه ويصرخ مثل المجنون الأحمق
أبو سعود
مو شرط يكون عبث أحيانا ينكسر أحد الاذرع الأماميةأو ينفك ولا تستطيع تتحكم بالسيارة الله يكفينا الشر

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