حقيقة المقاطع المتداولة بشأن احتساب العدادات الرقمية لإستهلاك الأجهزة المغلقة

الرياض (صدى):
أكدت هيئة مكافحة الإشاعات عدم صحة ما يتم تداوله بشأن احتساب العدادات الرقمية لإستهلاك الأجهزة المغلقة حتى ولم تكن مستخدمة.
وأوضح الهيئة أن المقاطع المتداول عبر منصة "واتساب" حول اعتراف الشركة السعودية للكهرباء بأن العدادات الرقمية تحسب الاستهلاك للأجهزة التي تم توصيلها بالكهرباء مثل الميكرويف والغلايات وخلافه حتى ولو لم تكن مستخدمة معلومات غير صحيحة.
وأشارت إلى أن الشركة السعودية للكهرباء سبق وأن نفت، في وقت سابق في العام الماضي، صحة هذه المقاطع، مضيفة أن الأجهزة في وضع الاستعداد "Stand by" قد تستهلك كميات قليله جدًا من الطاقة، ولكنها غير مؤثرة في ارتفاع معدلات وفواتير الإستهلاك