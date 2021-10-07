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القبض على وافد امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها بالشرقية

منذ ساعتين
1305
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القبض على وافد امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها بالشرقية

الشرقية (صدى):
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، من القبض على وافد زائر من الجنسية المصرية، امتهن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية بغرض زيادة قيمتها عند البيع.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن إجراءات الاستدلال بشرطة محافظة الأحساء بالتنسيق مع شرطة الرياض وبالتعاون مع نادي الإبل، أسفرت عن تحديد هوية الوافد.

وأشار المقدم الشهري، إلى أنه ضبط بحوزة الوافد كذلك بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل تلك العمليات، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وجرى إحالته للجهة المختصة.

 

الشرقية
شرطة الشرقية
الرياض
الأحساء
وافد
عمليات تجميل الإبل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18002
منذ 38 دقيقة
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