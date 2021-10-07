سيدة تطلب فسخ عقد نكاحها لرفض زوجها ظهورها بمواقع التواصل الاجتماعي بمكة

مكة المكرمة (صدى):
روى محامي واقعة غريبة لطلب فسخ عقد نكاح تقدمت به زوجة في مكة المكرمة؛ بسبب قيام زوجها بمنعها من الظهور بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي فيصل غربي، أن الزوجة تقدمت بهذا الطلب بعد مرور سنوات من الزواج ورفض زوجها تصويرها الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رغبته بالحفاظ على خصوصية حياتهما، لافتًا إلى أن الزوجة استندت في طلبها على موافقة زوجها لشرط وضعته بعقد الزواج وهو عدم منعها من العمل.
وأشار "غربي" إلى أنه لا يجوز بأن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً أو مخدوعاً أو مغشوشاً؛ كون الشريعة الإسلامية منعت الغرر بكل العقود ومنها عقد النكاح، مؤكدًا على ضرورة وجوب توضيح أهداف كلا الزوجين في عقود الزواج وأن تكون شروطاً معقولة وسهل تنفيذها بين طرفي العقد، بحسب "سبق" .