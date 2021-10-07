مروض ثعابين يوضح أخطر أنواعها في المملكة

أميرة خالد (صدى):
كشف المهتم بدراسة أنواع الثعابين في المملكة، ومروض الثعابين نايف المالكي، أن أنواع سموم الثعابين في المملكة هو الأسود الخبيث والكوبرا العربية بالإضافة إلى الصل الأسود.
وأوضح نايف المالكي، أن أم جنيب الصحراوية وأفعى السجاد الشرقي والأفعى النفاثة وأفعى الطفي المنشارية تعرف بسمها الذي يهاجم الجهاز الدموي والأنسجة، مما يتسبب ببعض الأحيان ببتر بعض الأطراف.
وأشار إلى أن جميع هذه الأنواع عند اللدغ تسبب دوارا وغثيانا وعدم القدرة على التنفس وتعرق وزرقة، وكذلك احمرار في مكان اللدغة وتورم وقد يتسبب بنزيف حاد، مضيفًا أن الأنواع ضعيفة السمية منها أبو سيور وشبيه القط والثعبان الصخري، فتأثيرها يكون على الأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة، بحسب "العربية.نت".