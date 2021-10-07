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مروض ثعابين يوضح أخطر أنواعها في المملكة

منذ 6 ساعات
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مروض ثعابين يوضح أخطر أنواعها في المملكة

أميرة خالد (صدى):
كشف المهتم بدراسة أنواع الثعابين في المملكة، ومروض الثعابين نايف المالكي، أن أنواع سموم الثعابين في المملكة هو الأسود الخبيث والكوبرا العربية بالإضافة إلى الصل الأسود.

وأوضح نايف المالكي، أن أم جنيب الصحراوية وأفعى السجاد الشرقي والأفعى النفاثة وأفعى الطفي المنشارية تعرف بسمها الذي يهاجم الجهاز الدموي والأنسجة، مما يتسبب ببعض الأحيان ببتر بعض الأطراف.

وأشار إلى أن جميع هذه الأنواع عند اللدغ تسبب دوارا وغثيانا وعدم القدرة على التنفس وتعرق وزرقة، وكذلك احمرار في مكان اللدغة وتورم وقد يتسبب بنزيف حاد، مضيفًا أن الأنواع ضعيفة السمية منها أبو سيور وشبيه القط والثعبان الصخري، فتأثيرها يكون على الأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة، بحسب "العربية.نت".

 

 

المملكة
الكوبرا
ثعابين
أفاعي
مروض ثعابين
الصل الأسود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135796
منذ ساعة
اله يكفينا شرها وشر من به شر ...
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83310
منذ 45 دقيقة
أشدها الأسود خايب الرجاء

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه تشبيه فوق الخيال اخي واضح
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها وفيه أشياء كثيره تشيلها
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام هذا للي يبي يجيكم .. .. سالفة اللي يقول // ليا مسكت جدوع جدّع اذانه ...
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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