"النيابة العامة": 200 ألف ريال والسجن سنتين لمخالفة تعليمات العزل

الرياض (صدى):
أعادت النيابة العامة، التحذير من مُخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي من قبل المُصابين بفيروس "كورونا أو المخالطين لهم.
وأكدت النيابة العامة، على أن مخالفة تلك الأحكام الصادرة عن الجهة المُختصة تُعد خرقاً يوجب المُساءلة الجزائية، لافتة إلى أن عقوبة مَن يُخالف ذلك هي الغرامة المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنتين.
وأشارت إلى أنه في حال تكرر ارتكاب الواقعة تُضاعف العقوبة الموقعة في السابق عنها، مضيفة أنه حال ارتكاب الواقعة من قبل غير السعودي يتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المُقررة بحقه.