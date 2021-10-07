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"النيابة العامة": 200 ألف ريال والسجن سنتين لمخالفة تعليمات العزل

منذ ساعتين
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"النيابة العامة": 200 ألف ريال والسجن سنتين لمخالفة تعليمات العزل

الرياض (صدى):
أعادت النيابة العامة، التحذير من مُخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي من قبل المُصابين بفيروس "كورونا أو المخالطين لهم.

وأكدت النيابة العامة، على أن مخالفة تلك الأحكام الصادرة عن الجهة المُختصة تُعد خرقاً يوجب المُساءلة الجزائية، لافتة إلى أن عقوبة مَن يُخالف ذلك هي الغرامة المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنتين.

وأشارت إلى أنه في حال تكرر ارتكاب الواقعة تُضاعف العقوبة الموقعة في السابق عنها، مضيفة أنه حال ارتكاب الواقعة من قبل غير السعودي يتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المُقررة بحقه.

 

المملكة
كورونا
النيابة العامة
فيروس كورونا
الحجر الصحي المؤسسي
أحكام العزل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18001
منذ ساعة
العزل الذي يستهين به المستهتر يعود بالضرر البالغ على المجتمع ويؤدي إلى التهلكة .. اللهم أصلح جميع أحوالنا ولا تجعل لنا رغبة ولا تجعلنا سببا لمفسدة ومهلكة لا نحذر فيها أو معها .. زدنا اللهم رشدا وعلما وحسن معاملة .. أجمعين .. يا رب العالمين

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