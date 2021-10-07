تعيين أحمد المولد سفيرًا لخادم الحرمين في الصومال

الرياض (صدى):
عُين الأستاذ أحمد بن محمد المولد، سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدى جمهورية الصومال الفدرالية.
وكان قد تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ عبر الاتصال المرئي ـ عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وحضر أداء القسم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خالد بن فيصل السحلي.