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تعيين أحمد المولد سفيرًا لخادم الحرمين في الصومال

منذ ساعة
1608
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تعيين أحمد المولد سفيرًا لخادم الحرمين في الصومال

الرياض (صدى):
عُين الأستاذ أحمد بن محمد المولد، سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدى جمهورية الصومال الفدرالية.

وكان قد تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ عبر الاتصال المرئي ـ عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وحضر أداء القسم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خالد بن فيصل السحلي.

 

خادم الحرمين الشريفين
الصومال
سفراء
أحمد المولد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17996
منذ 49 دقيقة
الله يوفقه ويعينه وإذا بغى قنصل ترانا حاضرين.. الصومال بلد ضارب في التأريخ ويفخر القرن الأفريقي بماضيه ومجده عبر العقود السابقات الهوالي التي سبقت توحيد واستقرار المملكة العربية السعودية في بدايات عقود القرن الميلادي الماضي. مع فائق المودة والتقدير

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