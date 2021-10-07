بالفيديو .. مختصة توضح أبرز أهداف مجلس تنظيم المحتوى الرقمي

الرياض (صدى):
قالت الباحثة في المجال التقني، فدوى البواردي، إن قرار إنشاء مجلس لتنظيم المحتوى الرقمي قرار هام جداً في ظل عصر التحول الرقمي.
وأضافت أن المحتوي الرقمي عبارة عن النصوص في كتب أو صور أو مقاطع فيديو أو نصوص خطية موجودة على شبكة الإنترنت، وذلك بحسب ما ذكرته على قناة "الإخبارية".
وأكدت أن اتخاذ هذا القرار كان ضرورياً من أجل تنسيق المحتوى الرقمي، وتنظيم سوق هذا المحتوى، فضلا عن تنمية وتطوير المحتوى الرقمي ، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للمحتوى الرقمي، ودراسة المعوقات التي تحد من تنمية القطاع الرقمي.