شاهد.. إلهام الفضالة تظهر بوجه متورم ومنتفخ لهذا السبب

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في مقطع فيديو لها بوجه متورم ومنتفخ خاصة في منطقة حول العينين.
وأدى هذا الانتفاخ والتورم لتغير ملامح وجهها وهو ما أثار قلق جمهورها حول الأسباب التي أدت لانتفاخ وجهها بهذا الشكل.
وقالت "إلهام" في فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات"، أنها غابت عن الجمهور بسبب معاناتها من حساسية آلمتها كثيراً، لدرجة أنها لم تتحمل الرموش والعدسات اللاصقة فأزالتهما وفركت عينيها كثيراً.
وأشارت "الفضالة" أن الحساسية قد تكون بسبب ارتداء الرموش على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي ترتديها فيها.
وأضافت: "يمكن الحساسية جاءتني من الرموش التي ارتديتها، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها رموش ما بعرف، يلا عموما شيلتها والوضع صاير أحسن".