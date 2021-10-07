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شاهد.. سعودية تبتكر قفازًا يساعد ذوي الإعاقة السمعية

منذ 3 ساعات
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شاهد.. سعودية تبتكر قفازًا يساعد ذوي الإعاقة السمعية

علي القحطاني (صدى):
ابتكرت السعودية روبي رجب قفازًا يساعد ذوي الإعاقة السمعية بعد أن تأثرت بقصة صديقتها التي حُرمت من فرحة التخرج بسبب إعاقتها السمعية.

وقالت "روبي" في حديثها: "أنا مسوية هذا القفاز لصديقتي في أمريكا وجه وقت التخرج ورفضت الذهاب إليها لأن ما حدا يعرف لغة الإشارة"، وفقًا لبرنامج "الراصد".

وتابعت: "قالتلي إن السبب أنها ما تعرف تتواصل مع أي حد ولا حدا في المدرسة يعرف لغة الإشارة وإنها ما راح تقدر تستمتع واتأثرت بالموضوع وحسيت اني عايزة أعمل الجهاز ده ليها وسوف أهديه لها".

وأضاف: "لما تستخدم هذا القفاز وهي تشعر بنفسها هتبسط وأنا خلصت القفاز بس أبغى أطوره زيادة وفي أسلاك كبيرة وبشتغل مع دكاترة عشان يساعدوني على الجهاز عشان أعطيها القفاز مية بالمية".

لغة الإشارة
التخرج
روبي رجب
ذوي الإعاقة السمعية
قفاز لذوي الإعاقة السمعية

التعليقات

سارا سالم
سارا سالم عدد التعليقات : 74
منذ 10 دقائق
القفاز وغيره من الاختراعات موجود من زمان..جوجل يحل المشكلة..

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سارا سالم
القفاز وغيره من الاختراعات موجود من زمان..جوجل يحل المشكلة..
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