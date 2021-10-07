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من الماضي .. احتكاك بين سالم مروان وأمين دابو
منذ 19 ساعة
2367
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التعليقات
أبو خالد إبن سمومة
عدد التعليقات : 14521
منذ 33 دقيقة
رحمكم الله ياحمد الصغير وأمين دابو، ونسأل الله للكابتن سالم مروان الشفاء والعافية..
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ابو محمد 😎 ✍️
الله يقويكم ويسدد رميكم يا حماة الوطن بعد الله .. اللهم آمين ..
لا يهمونك انا مجنونك
بصراحة ابلة وغبي واحمق ذى الشخص
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