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الطريقة الصحيحة للتشمس
منذ 12 ساعة
1586
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135796
منذ 40 دقيقة
الله يجزاك خير يا دكتور ، معلومات طيبه ، زادك الله علماً نافعاً .. آمين ..
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أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه تشبيه فوق الخيال اخي واضح
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها وفيه أشياء كثيره تشيلها
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام هذا للي يبي يجيكم .. .. سالفة اللي يقول // ليا مسكت جدوع جدّع اذانه ...
عندما يغيب المساء
الله المستعان
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