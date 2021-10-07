جمال عارف يُغرد بانتصار الأخضر ويتغزل بهدف "فراس البريكان"

طلال الغامدي (صدى):
عبر الإعلامي الرياضي، جمال عارف، عن سعادته بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الياباني في المباراة التي أقيمت مساء اليوم،الخميس.
وهنأ المنتخب الوطني بالفوز، مضيفا أن الهدف الذي سجله لاعب الأخضر "فراس البريكان" في مرمى اليابان يعد هدف تاريخي في مرمى الساموراي، مختتما تغريدته على حسابه بموقع "تويتر" بتأكيد أن الأخضر في الصدارة واستحق الفوز بجدارة .
يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم فاز على اليابان بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.