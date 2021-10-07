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ماجد عبدالله: خطوة بخطوة وسنكون في كأس العالم 2022

منذ 3 ساعات
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ماجد عبدالله: خطوة بخطوة وسنكون في كأس العالم 2022

ماجد محمد (صدى):
قدم ماجد عبدالله، لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر سابقًا، التهنئة للمنتخب الوطني على فوزة على اليابان في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

وقال "عبدالله" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ألف مبروك فوز منتخبنا على اليابان في التصفيات النهائية المؤهلة وتحقيق النقاط الكاملة حتى الآن".

وأضاف: "خطوة وبخطوة وسنكون في كأس العالم 2022 بحول الله".

وكان المنتخب الوطني قد تمكن من الفوز على اليابان بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

اليابان
ماجد عبدالله
المنتخب الوطني
الأخضر يفوز على اليابان
تصفيات كأس العالم ٢٠٢٠

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17996
منذ 39 دقيقة
صدقت يا ماجد .. يا فهر المنتخب السابق

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