بالفيديو .. الأخضر يتغلب على اليابان بهدف نظيف في الخميس الونيس

نواف السالم (صدى):
تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، من الفوز على اليابان بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وشهد الشوط الأول تعادل الفريقين سلبيًا دون أي إحراز أي أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الأخضر "فراس البريكان" من تسجيل الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.
ولم يستطيع منتخب اليابان إحراز أي أهداف، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد، ليرفع بذلك رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس العالم 2022!