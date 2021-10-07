استشاري: 7 حالات في العين تستدعي التوجه فورًا للطوارئ (فيديو)

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
نصح استشاري طب وجراحة العيون، محَمّد قُوقَنْدي، بالتوجه فورًا للطوارئ، في حال إصابة العين بالعمى أو الشعور بألم شديد بها أو وجود احمرار شديد بها، أو صداع شديد وأثر على الرؤية أو دخول أشياء حادة بالعين، أو الإصابة بالحَوَل، مضيفا أنه لم يثبت علميًا أن الهواتف تسبب العمى أو أنها تضعف البصر.
وأضاف أن استخدام الهواتف في الظلام لا يسبب العمى إلا أنه يتسبب في أضرار أخرى، مثل الشعور بالأرهاق، والصداع، والأرق، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
ونصح بعدم استخدام الهواتف لفترات طويلةـ وأن تكون إضاءة الغرفة مناسبة مع إضاءة الجوال، مع أخذ فترات راحة كل ساعة لمدة 10 دقائق ، لافتا إلى أن هذه النصائح يجب تطبيقها أيضا في حال استخدام جهاز الحاسب الآلي.