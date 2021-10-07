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استشاري: 7 حالات في العين تستدعي التوجه فورًا للطوارئ (فيديو)

منذ 10 ساعات
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استشاري: 7 حالات في العين تستدعي التوجه فورًا للطوارئ (فيديو)

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
نصح استشاري طب وجراحة العيون، محَمّد قُوقَنْدي، بالتوجه فورًا للطوارئ، في حال إصابة العين بالعمى أو الشعور بألم شديد بها أو وجود احمرار شديد بها، أو صداع شديد وأثر على الرؤية أو دخول أشياء حادة بالعين، أو الإصابة بالحَوَل، مضيفا أنه لم يثبت علميًا أن الهواتف تسبب العمى أو أنها تضعف البصر.

وأضاف أن استخدام الهواتف في الظلام لا يسبب العمى إلا أنه يتسبب في أضرار أخرى، مثل الشعور بالأرهاق، والصداع، والأرق، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ونصح بعدم استخدام الهواتف لفترات طويلةـ وأن تكون إضاءة الغرفة مناسبة مع إضاءة الجوال، مع أخذ فترات راحة كل ساعة لمدة 10 دقائق ، لافتا إلى أن هذه النصائح يجب تطبيقها أيضا في حال استخدام جهاز الحاسب الآلي.

العيون
جراحة
الهواتف
استشاري طب وجراحة العيون
محَمّد قُوقَنْدي

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83310
منذ 39 دقيقة
الله يشفي كل مريض

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه تشبيه فوق الخيال اخي واضح
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها وفيه أشياء كثيره تشيلها
عندما يغيب المساء
اغسليها ورطبيها وفيه ماسك في الصيدليه يقشرها
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام هذا للي يبي يجيكم .. .. سالفة اللي يقول // ليا مسكت جدوع جدّع اذانه ...
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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