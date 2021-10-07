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بالغصب تشتري منه
منذ 5 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135775
منذ ساعة
الرازق باالسماء .. هو المدبر شؤون خلقه وارزاقهم ..
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14513
منذ 50 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههه
الحمقي مايصلح يبيع،
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
يبدو أنه نداء وقت حلب الحلال..
صراحه
كثروا الخرفان
نجاة محمد
طيب مين اللي حايكتب المسلسل و تضعين اسمك علية و فلوس جوزك هي السبب
واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههههه،، أرفل ومطفوق،، لكل داء دواء يستطب به إلا الرفالة أعيت من يداويها،،
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههه الحمقي مايصلح يبيع،
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