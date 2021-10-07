نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طرح سلسلة "علمتني الحياة" بمعرض الرياض الدولي للكتاب

منذ 3 ساعات
1447
1
طرح سلسلة "علمتني الحياة" بمعرض الرياض الدولي للكتاب

الرياض (صدى):
تستضيف "دار طويق" فى معرض الرياض الدولي للكتاب سلسلة "علمتني الحياة" التي كتبها الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، وطرحها في أربعة أجزاء.

وعبَّرَ الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان عن سعادته قائلاً: "يتواصل العطاء ويتجدَّدُ الدعمُ الخيري الطيبُ المباركُ الذي يقدِّمُه كلُّ إنسانٍ يحبُّ الخيرَ للناس ويحثهم عليه، وهذه أربعة كتب نضع بين أيديكم الكريمة سلسلةً قيِّمةً في مضمونها، مهمةً في موضوعاتها في الدعم المادي للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، من خلال شراء سلسلة "علمتني الحياة، واطفال بلا مشاكل، وخواطر طفل ، وعثمانيات".

وأكد جزء من الريعُ الماديُّ الذي سيقدمه سيكون مساهمًا في خدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلم مجاناً، لافتا إلى أنه قرر ذلك اقتداءً بما قال النبي صل الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له).

وتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الكتب التي قدمها علمًا مباركًا ينتفع به، لافتا إلى أن شرط العلم ليكون متجددًا ثوابه بعد الموت أن يكون علما ينتفع به وليس أي علم، وذلك مصداقًا لقول النبي -صل الله عليه وسلم- من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال -صل الله عليه وسلم- (سلُوا اللهَ علمًا نافعًا، وَتَعَوَّذُوا باللهِ منْ علم لا ينفع).

ودعا "آل عثمان" الجميع إلى زيارة دار طويق فى معرض الكتاب بجناج رقم G78، لافتا إلى أنه سيكون أكون متواجدًا يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً لتقديم هدايا من الكتب، موجهًا الشكر لكل من ساهم بالدعم والمؤازرة والتصميم، والشراء لدعم العمل الخيري والإنساني.

الرياض
معرض الرياض الدولي
علمتني الحياة
دار طوايق

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66840
منذ ساعة
اي والله
علمتني الحياة،،
لعنت ابو خيري الين ماقلت بس
يادنيا 😂

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

راشد
كفو عليك من لاتسمع كلم الزوج بيت أباها سكن له بعض النساء يستعبطون لمضرة انفسهم ارفعي الكمام واذا رحتي للبيت لا تضعي احمر الشفايف...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اسمعي يابنت بكره ابروح انقلب على طريق الدايري الرابع😂
يعود الاسلام غريب كما بدا
هذي امه محمد هذا ما امرنا به خاتم الرسل عليه افضل الصلاه واتم التسليم .. بلغ الرساله ونصح الامه وتركنا على محجه بيضاء لايزيغ...
يعود الاسلام غريب كما بدا
هذي امه محمد هذا ما امرنا به خاتم الرسل عليه افضل الصلاه واتم التسليم .. بلغ الرساله ونصح الامه وتركنا على محجه بيضاء لايزيغ...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
محد حولك ولا احد درى عنك 🙄

أخر الأخبار

بالفيديو .. مختصة توضح أبرز أهداف مجلس تنظيم المحتوى الرقمي
بالفيديو .. مختصة توضح أبرز أهداف مجلس تنظيم المحتوى الرقمي
منذ 3 دقائق 1047
شاهد.. إلهام الفضالة تظهر بوجه متورم ومنتفخ لهذا السبب
شاهد.. إلهام الفضالة تظهر بوجه متورم ومنتفخ لهذا السبب
منذ 5 دقائق 122
شاهد.. سعودية تبتكر قفازًا يساعد ذوي الإعاقة السمعية
شاهد.. سعودية تبتكر قفازًا يساعد ذوي الإعاقة السمعية
منذ 29 دقيقة 1135
بالفيديو .. محامي : يمكن الإثبات قانونا برسائل الوتساب لكن بشروط
بالفيديو .. محامي : يمكن الإثبات قانونا برسائل الوتساب لكن بشروط
منذ 35 دقيقة 1306
شاهد .. لاعب منتخب اليابان ينفعل على جماهير الأخضر
شاهد .. لاعب منتخب اليابان ينفعل على جماهير الأخضر
منذ 41 دقيقة 1734
"رينارد": من الغد سنسى مباراة اليابان ونبدأ بالإعداد للصين
"رينارد": من الغد سنسى مباراة اليابان ونبدأ بالإعداد للصين
منذ ساعة 1277
وليد الفراج: فوز الأخضر على اليابان ليس مجرد 3 نقاط فقط
وليد الفراج: فوز الأخضر على اليابان ليس مجرد 3 نقاط فقط
منذ ساعة 1560
مدرب اليابان: هدف الأخضر جاء بعد أن قل تركيزنا
مدرب اليابان: هدف الأخضر جاء بعد أن قل تركيزنا
منذ ساعة 1282
بالفيديو .. فراس البريكان : الهدف في مرمى اليابان لن أنساه والأهم الثلاث نقاط
بالفيديو .. فراس البريكان : الهدف في مرمى اليابان لن أنساه والأهم الثلاث نقاط
منذ ساعة 1356
سامي الجابر: روح الأخضر قتالية والقادم أجمل
سامي الجابر: روح الأخضر قتالية والقادم أجمل
منذ ساعة 1191