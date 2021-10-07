بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يكشف سبب تراجع طالبان عن تسليم "بن لادن" للمملكة

الرياض (صدى):
قال رئيس الاستخبارات الأسبق، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، إن حركة طالبان رفضت تسليم زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن" إلى المملكة رغم وعدها لها بتسليمه.
وذكر أنه كان على اتصال مع بعض الفئات الأفغانية، وكانت حركة طالبان حينها برزت في منطقة "قندهار"، فعرضت الفئات الأفغانية عليه أن يرتبوا له لقاء مع حركة طالبان، وتم بالفعل اللقاء، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".
وأشار إلى أن حركة طالبان سيطرت بعدها على مساحات كبيرة من الأراضي الأفغانية بما فيها كابل، ووعدت المملكة بتسليم بن لادن لكنها لم تفعل ذلك.
وتوقع أن القصف الأمريكي الذي حدث عقب تفجير سفارات الولايات المتحدة في كل من دار السلام بتانزانيا ونيروبي في كينيا من قبل القاعدة وبن لادن هو الذي دفع حركة طالبان للتراجع عن تسليم "بن لادن" للمملكة.