نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يكشف سبب تراجع طالبان عن تسليم "بن لادن" للمملكة

منذ 37 دقيقة
1217
1
بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يكشف سبب تراجع طالبان عن تسليم "بن لادن" للمملكة

الرياض (صدى):
قال رئيس الاستخبارات الأسبق، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، إن حركة طالبان رفضت تسليم زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن" إلى المملكة رغم وعدها لها بتسليمه.

وذكر أنه كان على اتصال مع بعض الفئات الأفغانية، وكانت حركة طالبان حينها برزت في منطقة "قندهار"، فعرضت الفئات الأفغانية عليه أن يرتبوا له لقاء مع حركة طالبان، وتم بالفعل اللقاء، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".

وأشار إلى أن حركة طالبان سيطرت بعدها على مساحات كبيرة من الأراضي الأفغانية بما فيها كابل، ووعدت المملكة بتسليم بن لادن لكنها لم تفعل ذلك.

وتوقع أن القصف الأمريكي الذي حدث عقب تفجير سفارات الولايات المتحدة في كل من دار السلام بتانزانيا ونيروبي في كينيا من قبل القاعدة وبن لادن هو الذي دفع حركة طالبان للتراجع عن تسليم "بن لادن" للمملكة.

الأمير تركي الفيصل
المملكة
أسامة بن لادن
بن لادن
القاعدة
حركة طالبان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135771
منذ 28 دقيقة
الله ينصركم يا سمو الامير على كل معادي ويكشف لكم زيفه وخداعه ويكفيكم شرد وكيده.. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. تهااااويييل .....
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .. جندي نشيط ..
ابو محمد 😎 ✍️
روح دور لك على شرياص ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
د محمد ماجد بخش
 (صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبـاً زد في تقي ضع ظالما) لن نبصق في وجه أحد يا زليخة

أخر الأخبار

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ رسميًا على نادي نيوكاسل وهكذا تفاعلت الجماهير
صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ رسميًا على نادي نيوكاسل وهكذا تفاعلت الجماهير
منذ 14 دقيقة 1169
"التعليم" تُلزم طلاب الجامعات بالزي الرسمي
"التعليم" تُلزم طلاب الجامعات بالزي الرسمي
منذ 23 دقيقة 1154
"الزكاة والضريبة" تجيب على تساؤل خاص بنقل مليكة رخصة محل لشخص آخر
"الزكاة والضريبة" تجيب على تساؤل خاص بنقل مليكة رخصة محل لشخص آخر
منذ 32 دقيقة 1141
بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يكشف سبب تراجع طالبان عن تسليم "بن لادن" للمملكة
بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يكشف سبب تراجع طالبان عن تسليم "بن لادن" للمملكة
منذ 37 دقيقة 1217
بالفيديو .. مشاهد من مشاركة الربّاعة "ذكرى خرمي" في منافسات رفع الأثقال بجدة
بالفيديو .. مشاهد من مشاركة الربّاعة "ذكرى خرمي" في منافسات رفع الأثقال بجدة
منذ 57 دقيقة 1396
مداهمة مصنع خمور لعمالة وافدة بمكة المكرمة
مداهمة مصنع خمور لعمالة وافدة بمكة المكرمة
منذ 59 دقيقة 1224
بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يروي قصة مساندة المملكة لأفغانستان ضد الغزو السوفيتي
بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يروي قصة مساندة المملكة لأفغانستان ضد الغزو السوفيتي
منذ ساعة 1186
شاهد.. توقف قائدي السيارات في اليابان لحظة شعورهم باهتزاز الأرض
شاهد.. توقف قائدي السيارات في اليابان لحظة شعورهم باهتزاز الأرض
منذ ساعة 1295
غرامة ٥٠٠٠ ريال على المشروعات الإنشائية المخالفة بالمدينة المنورة
غرامة ٥٠٠٠ ريال على المشروعات الإنشائية المخالفة بالمدينة المنورة
منذ ساعة 1280
"فيديو" يوثق الهزة الأرضية باليابان قبل قليل
"فيديو" يوثق الهزة الأرضية باليابان قبل قليل
منذ ساعة 1561