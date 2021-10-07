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غرامة ٥٠٠٠ ريال على المشروعات الإنشائية المخالفة بالمدينة المنورة

منذ 7 ساعات
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غرامة ٥٠٠٠ ريال على المشروعات الإنشائية المخالفة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
بدأت الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، في رصد مخالفات المشروعات الإنشائية على مستوى المدينة، ضمن جهودها في الرقابة على المباني والمنشآت والحد من مخالفات البناء ورفع مستوى جودة المشروعات.

وتعمل الأمانة على رصد مخالفة عدم وضع لوحة تحت الإنشاء في المشروعات الإنشائية، إضافة إلى عدم التقيّد بتسوير المشروعات الإنشائية وإقرار الغرامات المالية المحددة بقيمة 5000 ريال طبقاً للوائح.

وأشارت الأمانة إلى أهمية التعامل مع مخلفات البناء في المشروعات الإنشائية، وإزالة مخلفات البناء ونواتج الحفر في المشروعات الإنشائية تجنباً للغرامة المالية التي حددتها اللوائح بقيمة 3000 ريال.

وتأتي هذه الجولات الرقابية بهدف معالجة جميع السلوكيات التي تؤثر في المشهد الحضري والمساهمة في تحسين جودة المشروعات الإنشائية بالمدينة المنورة.

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 66
منذ ساعة
اينكم عن الخلاطات التي تجوب الشوارع وتفرغ الخرسانات وهي ماشيه.اينكم عن شاحنات نقل الخرسانه والحجر التي تسبب تلف زجاج السيارات التي تسير على الطرقات .اينكم عن الحفريات التي تكرر في الطريق الواحد.ترليون مره في السنه.
المهم
المهم عدد التعليقات : 66
منذ ساعة
اينكم عن الخلاطات التي تجوب الشوارع وتفرغ الخرسانات وهي ماشيه.اينكم عن شاحنات نقل الخرسانه والحجر التي تسبب تلف زجاج السيارات التي تسير على الطرقات .اينكم عن الحفريات التي تكرر في الطريق الواحد.ترليون مره في السنه.

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ابوبدر
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