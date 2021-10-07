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بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يروي قصة مساندة المملكة لأفغانستان ضد الغزو السوفيتي

منذ ساعة
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بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يروي قصة مساندة المملكة لأفغانستان ضد الغزو السوفيتي

الرياض (صدى):

سرد رئيس الاستخبارات الأسبق، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، قصة مساندة المملكة لأفغانستان في حربها ضد الغزو السوفيتي.

وذكر أن الملك خالد والملك فهد والأمراء وكافة المسؤولين انزعجوا عندما علموا أن الاتحاد السوفيتي قام بغزو أفغانستان، لأن أفغانستان بلد إسلامية، وذلك بحسب حديثه في قناة "العربية".

ولفت إلى رئيس باكستان، محمد ضياء الحق، تواصل حينها مع الملك خالد، وعرض الأخير تقديم المساعدة، ومنها بدأت العلاقة بين البلدين.

وأكد أن المملكة كانت تهتم حينها بعدم تمكين الاتحاد السوفيتي من التمدد أكثر في الدول الأخرى، مثل باكستان، لذا لم تتردد في مساعدة الرئيس الباكستاني عندما طلب المساعدة من المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة حرصت على مساعدة أفغانستان عن طريق باكستان، وكذلك مساعدة الأخيرة لمنع الغزو السوفيتي عليها.

ونوه الأمير تركي الفيصل إلى أن قصة كتاب "الملف الأفغاني" بدأت عندما كان سفيرا في لندن، حيث استأذن من الملك عبدالله بن عبدالعزيز لكي يكتب هذا الكتاب عن ما قامت به المملكة في أفغانستان منذ الغزو السوفيتي.

وأشار إلى أن الملك عبدالله وافق على ذلك، كما وجه بتوفير الكثير من الوثائق المتعلقة بالكتاب، مضيفا أن ذلك ساعده بشكل كبير في كتابة هذا الكتاب.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب، سيشهد مساء اليوم، محاضرة يقدمها رئيس الاستخبارات الأسبق، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، عن كتابه الجديد "الملف الأفغاني"، وذلك بالتزامن مع تدشين الطبعة العربية بالمعرض، المقام حاليًا بواجهة الرياض.

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الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل كتابه "الملف الأفغاني" في معرض الرياض الدولي للكتاب

لندن
المملكة
أفغانستان
الملك عبدالله
الأمير عبدالله بن عبدالعزيز
الملف الأفغاني
الملك خالد فهد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135771
منذ 16 دقيقة
الله يجزاكم خير يا سمو الأمير ماقصرتوا في مساندة المسلمين في كل بقاع الأرض ، جعله الله في ميزان حسناتكم .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. تهااااويييل .....
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .. جندي نشيط ..
ابو محمد 😎 ✍️
روح دور لك على شرياص ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
د محمد ماجد بخش
 (صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبـاً زد في تقي ضع ظالما) لن نبصق في وجه أحد يا زليخة

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