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انهيار جبلي يطيح ببرج كهرباء ضغط عال

منذ 22 ساعة
1735
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135803
منذ 7 دقائق
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
ابو محمد 😎 ✍️
مالك لوى ......^^ للتصحيح ..^^

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