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انفصال إطار سيارة وارتطامه بأخرى على طريق سريع
منذ 22 ساعة
1843
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135803
منذ 10 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
ابو محمد 😎 ✍️
مالك لوى ......^^ للتصحيح ..^^
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