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شاهد.. مي العيدان تتهم فنان شهير بالتحرش بالفتيات

منذ 20 دقيقة
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شاهد.. مي العيدان تتهم فنان شهير بالتحرش بالفتيات

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الإعلامية مي العيدان جدلاً واسعًا بعد حديثها عن فنان كويتي وإتهامها له بالتحرش بالفتيات وإقامة علاقة عن فنانة لبنانية شهيرة.

ونشرت "العيدان" مقطع فيديو لها قالت فيه: "المرة دي راح أتكلم عن فنان أو منتج ما دخل الفن علشان يقدم محتوى أو مضمون، لكن دخله علشان الخرابيط والأشياء غير المحترمة ويسوي علاقات ويظبط مع الفنانة الفلانية والعلانية، ويروح يسوي حفلات ماجنة في مكانه الخاص".

وتابعت: "ما عنده احترام حق زوجته، مع إنها جميلة وكويسة، لكن هو عينه فارغة، فهو  آخذ يخت عائلته ويسوي فيه قعدات بشكل غير أخلاقي نهائياً ويقعد معاه ممثل عمره 51 سنة، فهو بيروح ويسوي القعدات الماجنة، ويسوي خرابيط وأشياء خارجة عن العادات والعرف، وحتى الحلال والحرام".

كما أكدت أن الفنان الذي تشير إليه يقيم علاقات مع الفنانات بشكل غير آخلاقي من أجل أن يظهرهن في أعماله الفنية الخاصة، مشيرة لوجود علاقة تجمعه بممثلة لبنانية دون زواج بحجة عدم رضاء أهله عن الزواج من فنانة.

وتفاعل المتابعون حول حديث "العيدان" وأخذوا يتكهنون باسم الفنان الكويتي الذي تشير إليه في حديثها دون ذكر اسمه.

 

مقطع فيديو
مي العيدان
فنانة لبنانية
فنان كويتي
علاقات غير شرعية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135757
منذ 11 دقيقة
استغفر الله العظيم ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ... .. اللهم ابعد عنا الزنا والزلازل والفتن ماظهر منها ومابطن .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
عاملة جو على صرخات المستغيثين من الغرق والدمار ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
راعية غنم مصلاحة جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
راعية غنم مصلاحة جيده ..

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