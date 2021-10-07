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ناوي يشتري صقر وإبتلش
منذ 3 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135771
منذ 7 دقائق
روح دور لك على شرياص ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. تهااااويييل .....
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .. جندي نشيط ..
ابو محمد 😎 ✍️
روح دور لك على شرياص ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
د محمد ماجد بخش
(صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبـاً زد في تقي ضع ظالما) لن نبصق في وجه أحد يا زليخة
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