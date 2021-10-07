عملة الايثريوم الافتراضية وكل ما تحتاج لمعرفته عنها

علي القحطاني (صدى):
عملة الايثريوم الافتراضية طرحت بواسطة فيتاليك بوترين في سنة 2013 كما تم عرضها بشكل أكثر فاعلية في سنة 2015م باختصار شديد عملة ايثيريوم المشفرة
من أشهر العملات الافتراضية على الإطلاق لذا اخترناها على وجه الخصوص لذكر كل ما يخصها بشكل تفصيلي في هذا الموضوع قدر الإمكان.
عملة الايثريوم الافتراضية
الهدف الأساسي للمطورين بعد إنشائهم لـ عملة الايثريوم الافتراضية وتطويرها الذين يرغبون في تحقيقه كان يتمثل في رغبتهم في العثور عن طريقة تجعلهم قادرين على التمييز بين هذه العملة والبيتكوين.
لذا فقد اهتموا بجعل هذه العملة حصرية إلى حد كبير وأكثر فاعلية كما قاموا بطرحها مع سمات جعلتها بارزة في السوق الخاص لها.
هؤلاء الأفراد قاموا بتطوير نهج حديث للايثريوم مع منصة حديثة بالإضافة إلى لغة كتابة شائعة بدرجة كبيرة سعيًا منهما على تحقيق أهدافهم على أكمل وجه.
والجدير بالذكر أن برامج الايثريوم تعطي الإمكانية للعملاء على تشغيل أي برنامج.
هذا الأمر قادر على جعل الايثريوم ضمن السلسلة الخاصة بالكتل كما أن تنفيذها أصبح ذو كفاءة أعلى مما كانت عليه فيما سبق.
وبالاستناد للايثريوم نرى أن المطورين أصبحوا على قدرة تامة لتشييد نوع برامج حديث يطلق عليه "تطبيق لا مركزي".
والجدير بالذكر أن تلك الرموز التقنية لا يقوم أي نظامًا مركزيًا أو فرد بالسيطرة عليها.
كيف اكتسبت الايثريوم قيمتها السوقية؟
بالطبع لقد أدركنا ادراك تام أن الايثريوم بإمكانه العمل من خلال التعليمات البرمجية عن طريق نظام موزع.
وفي نفس السياق فإن برامج الايثريوم لا تعطي إمكانية العبث أو اللعب بها بواسطة أي طرف خارجي.
فإن البرامج يتم إضافتها لقاعدة بيانات الايثريوم (سلسلة البلوكتشين) كما بالإمكان أن تبرمج بصورة تجعلها غير قادرة على تعديل تعليماتها البرمجية.
جنبًا إلى جنب أن قاعدة البيانات ستكون ظاهرة للكل حيث أن المستخدمين سيكونون على قدرة تامة للتدقيق في التعليمات البرمجية قبل أن يقوموا ببدء استخدامها والتفاعل معها.
بمعنى أن أي فرد سيستطيع أن يقوم بتشغيل التطبيقات الغير متاح نقلها خارج نطاق الإنترنت.
أما الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن هذه التطبيقات تستطيع أن تقوم بإدراج عدد من المعايير الخاصة من خلال اعتمادها طريقة تحويل القيمة.
فالوحدة الأصلية "عملة الايثريوم الافتراضية" تعمل على تخزين هذه القيمة.
لذا نقوم بإطلاق على البرامج التي تتكون التطبيقات منها اسم "العقود الذكية".
وفي أغلب الأوقات تستطيع أن تقوم بضبط هذه العقود الذكية للتشغيل بشكل مباشر دون أي تدخلات بشرية.
لذا فإن فكرة (الأموال القابلة للبرمجة) استطاعت أن تجذب عدد لا حصر لها من المطورين وأصحاب الشركات بالإضافة للمستخدمين من جميع أرجاء دول العالم المختلفة.
البيع على المكشوف
هذا النوع من أنواع البيع قد يطلق عليه اسم آخر وهو البيع على المدى القصير.
البيع على المكشوف يعتمد على البيع المرتفع والشراء المنخفض.
فالبيع القصير يعطي الفرصة التامة أمام المتداولين لكي يستطيعوا بدأ التداول وتحقيق أعلى إفادة ممكنة حين تتعرض الأسواق للانخفاض ثم يتم جني الربح على الفور حين تتعرض للارتداد للمرة الثانية على التوالي.
وفي سياق آخر، فإن البيع ذو المدى القصير في الأغلب تراه يعتمد على الدفع والذي يتم من خلال التنبؤات المرتبطة بانخفاض مؤشرات الأسعار.
وبالطبع هذا يعطي الإمكانية للشراء مرة أخرى ولكن بسعر منخفض إلى حد كبير عن الربح.
رافعة مالية مرتفعة
هذه الرافعة المالية المرتفعة ما هي إلا عبارة عن قرض يقدم بواسطة شركة الوساطة المالية الخاصة بالمتداول.
وبالطبع هذا يتيح أمامك فرصة شاسعة لفتح مزيد من المراكز مع الحد الأدنى للمبلغ الاستثماري.
والجدير بالذكر أن الرافعة المالية بإمكانها القيام بتضخيم الأرباح الخاصة بك المحتملة بالإضافة للخسائر الخاصة بك أيضًا.
التداول الآلي مع عملة الايثريوم الافتراضية
تتيح آفاتريد إمكانية التداول الآلي مع عملة الايثريوم وهذا ما يجعلها من أفضل خيارات التداول على الإطلاق.
فبرنامج التداول الآلي هو البرنامج الذي يعتمد على خلق عدد من الأوامر التلقائية ثم يقوم بطرحها لسوق صرف العملات.
فهذا النظام بإمكانه أن يقوم بتنفيذ المهام المكررة بأقصى درجات من السرعة.
كما بإمكانه أيضًا أن يقوم بإتاحة نسخ الصفقات إلى متداولين من ذوي الخبرة وتوفير التداول الاجتماعي.
هذا كله سيتم مع سجل للنجاح مثبتًا.
باختصار شديد إن تداول الايثريوم مع Avatrade هو إشارة قوية بعدم الحاجة للمتداولين بامتلاك محفظة.
فالصفقات تتم وتنفذ بشكل مباشر بالرغم من النظام المتوفر للتشفير الذي يملكونه في منصة آفاتريد للتداول والتي يتم حمايتها من خلال الإنترنت.
وبالطبع هذا الأمر بمثابة عامل إيجابي قوي حيث يوفر لجميع المستخدمين أقصى درجات الحماية لأنها يحد من التعرض لعمليات السرقة أو القرصنة المحتملة.