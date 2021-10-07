زوج ينسى زوجته في السوق فقدمت شكوى إهمال ضده

تونس (صدى):
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي التونسية، قصة زوج تونسي نَسِيَ زوجته في السوق، وغادر دونها؛ مما دفعها إلى تقديم شكوى "إهمال" لدى الشرطة.
وقال الزوج إنه انتظر زوجته في سيارته أكثر من ساعة وهي تتسوق، ثم اضطر لتحريك سيارته أكثر من مرة من مكان وقوفه بسبب اعتراض الشرطة على مكان الوقوف، بحسب الإمارات اليوم
واضطر الزوج إلى الذهاب لوضع السيارة في موقف خاص، والجلوس في مقهى لقضاء الوقت؛ لكنه بعد الانتهاء من شرب القهوة انشغل بمكالمة طويلة مع صاحب عمله؛ مما أدى لانشغال ذهنه، ونسيان أن زوجته معه، فذهب لسيارته وانطلق إلى مكان العمل.
وبعد التحقق من هاتف الزوج، ومن رب العمل اقتنعت الزوجة على مضض، بجهود الشرطة لإصلاح الأمر بين الزوجين، وغادرا معًا إلى منزلهما دون تقديم بلاغ رسمي.