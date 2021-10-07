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طرق طبيعية تساعد في إزالة تشققات القدمين

منذ ساعة
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طرق طبيعية تساعد في إزالة تشققات القدمين

أميرة خالد (صدى):
كشفت مختصة عن طرق طبيعية تساعد في إزالة التشققات القدمين، فعلاج التشقق من العلاجات التى تبحث عنها الكثير من السيدات منعا للأحراج.

وقالت الدكتورة الصيدلانية أيه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هناك طرق طبيعية لإزالة التشققات القدمين ومنها؛

العسل

يمكن بخلط ملعقة من العسل بكوب ماء، ومن ثم نقع القدمين بذلك الماء لمدة نصف ساعة، مع الفرك الخفيف للقدمين، وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن يتم التخلص من التشققات.

زيت الزيتون وزيت جوز الهند

يتم مزج مقدارين متساويين من تلك الزيوت ومن ثم دهنهما على القدمين، ولبس الجوارب لمدة ساعتين يومياً، ويفضل استخدام هذه الطريقة قبل النوم لإبقاء الزيوت أكثر وقت ممكن، وتكرر هذه الوصفة بشكل يومي.

السكر البني

يتم فرك القدمين بالسكر البني، فذلك سيخلص القدمين من التشققات ويخلصها من البكتيريا إذا وجدت.

الحليب

يتم بخلط كوب من الحليب البودرة بلتر ماء ومن ثم نقع القدمين فيه لمدة ساعة كاملة، وذلك لأنّ الحليب يعمل على الحفاظ على الماء الموجود في الجلد.

الفازلين وعصير الليمون

ويتم بخلط مقدار قليل من الفازلين مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ومن ثم دهن الخليط الناتج على القدمين، ويجب لبس الجوارب لمدة ساعتين على الأقل.

زيت السمسم وزيت لخروع

سببتم خلط مقدارين متساويين من الزيوت ومن ثم دهنهما على القدمين ولبس الجوارب لمدة ساعتين على الأقل، وتكرار هذه الوصفة بشكل يومي إلى أن تُعالج مشكلة تشققات القدمين.

ماء نقع الأرز

ويتم نقع القدمين فيه لمدة ربع ساعة، ويمكن تكرار تلك العملية بشكل يومي إذا توافر ماء نقع الأرز.

العسل
الصحة
زيت الزيتون
مرأة
تشققات القدمين

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 696
منذ ساعة
ليش سويتوها خلطه ذريه...؟
نصيحه مجربه ومظمونه اقدمها لوجه الله.. رجل او امرأه..
قبل النوم ادهن التشقاقات بطبقه كثيفه من الفازلين ثم البس شراب نايلون لا يتشرب الفازلين وليمنع تلطيخ الفراش..

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هههههههههههههههههههههه راح فيها المقرود ، ياترى بأي زريبه مرقده الليله ..

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