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الأندية بالمملكة تواجه أكثر من 126 قضية

منذ ساعة
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الأندية بالمملكة تواجه أكثر من 126 قضية

ماجد محمد (صدى):
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدد القضايا المرفوعة ضد الأندية في المملكة، حتى الأول من أكتوبر 2020-2021.

وكشف فيفا خلال تقرير عن وجود 126 قضية مرفوعة ضد الأندية بالمملكة من أصل 9785، تم الانتهاء منها، مبينة أن الأندية السعودية جاءت في المركز الثاني بـ 126 قضية، خلف أندية تركيا التي تصدرت بـ 145 قضية، ثم أندية المكسيك بـ 108 قضية.

وتنوعت القضايا التي تسلمها الـ"فيفا" خلال الفترة الماضية، وهي: 654 قضية لدى لجنة أوضاع اللاعبين، 3332 لدى غرفة تسوية المنازعات، 1187 منازعات متعلقة بالعمل، 1503 مطالبات بالمساهمة التضامنية، 642 مطالبات تعويضات التدريب، و5799 خاصة بالتسجيل والأهلية.

فيفا
المملكة
القضايا
الأندية
الاتحاد الدولي لكرة القدم

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4805
منذ 42 دقيقة
اشغلنا النصر والاتحاد والاهلي بهذي الديون
ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2401
منذ 24 دقيقة
مافيه مشكله الحكومه تسددها كلها فلوسنا واجد

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