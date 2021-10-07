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بالصور.. اتحاد الريشة يختتم دورة المدربين

منذ ساعتين
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بالصور.. اتحاد الريشة يختتم دورة المدربين

الرياض (صدى):
اختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة البرنامج التدريبي الدورة التمهيدية لمدربي الريشة الطائرة التي أقيمت بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالرياض لمدة خمسة أيام بمشاركة ٢٤ متدرب ومتدربة من معلمي ومعلمات التربية البدنية.

هذا وقد استهدفت الدورة التي حاضر بها مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض عدة أهداف : إتاحة الفرصة للمهتمين برياضة الريشة الطائرة للانخراط في مجال التدريب وإعداد كوادر وطنية قادرة على تدريب المهارات الأساسية للاعبين  بالإضافة لتأسيس كوكبة من المتدربين على منهاج حديث ومتطور للعبة الريشة الطائرة وإتقان المهارات الحركية الأساسية بشكل صحيح من أجل تعليمها لممارسي اللعبة.

جاء ذلك بجانب التعريف بعلاقة المدرب بالقانون وإعداد المدربين للدورات الدولية وزيادة عدد المدربين الوطنيين وتوفير فرص عمل مع الاندية  ونشر لعبة الريشة الطائرة بين أفراد المجتمع .

 

 

الرياض
الدورة التمهيدية
الاتحاد السعودي للريشة الطائرة
مدربي الريشة الطائرة

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2723
منذ 37 دقيقة
ريشة والوحدة مثل الفيل

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د محمد ماجد بخش
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