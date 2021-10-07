وزير الطاقة: من المتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بأكثر من 30%

الدمام (صدى):
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة على زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة؛ خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة التي وصلت لما يقرب من 34 مليون نسمة.
وجاء ذلك خلال حفل افتتاح شركة سيمنس للطاقة العالمية لأول مركز متكامل لخدمة قطاع الطاقة بالشرق الأوسط في مدينة الدمام.
وقال الأميرعبدالعزيز بن سلمان إنه من المتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بأكثر من 30%، ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري، وفقًا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".
وأشار إلى أهمية توطين قطاع الطاقة؛ مؤكدًا على سعي المملكة ليكون القطاع ممكنًا بشكل كامل وشامل.