نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير الطاقة: من المتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بأكثر من 30%

منذ ساعتين
1582
1
وزير الطاقة: من المتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بأكثر من 30%

الدمام (صدى):
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة على زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة؛ خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة التي وصلت لما يقرب من 34 مليون نسمة.

وجاء ذلك خلال حفل افتتاح شركة سيمنس للطاقة العالمية لأول مركز متكامل لخدمة قطاع الطاقة بالشرق الأوسط في مدينة الدمام.

وقال الأميرعبدالعزيز بن سلمان إنه من المتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بأكثر من 30%، ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري، وفقًا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار إلى أهمية توطين قطاع الطاقة؛ مؤكدًا على سعي المملكة ليكون القطاع ممكنًا بشكل كامل وشامل.

الدمام
المملكة
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وزير الطاقة
الطاقة الكهربائية
قطاع الطاقة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17971
منذ 13 دقيقة
ما لك لوا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
معي كلمة مهمة :- 😉 الجنون ١٠٠ نوع فحذار أن تختلط الأفهام .. ويحظر العاقل ويفسح لغيره .. في زمن المساحات البيضاء. كم أنا...
د محمد ماجد بخش
معي كلمة مهمة :- 😉 الجنون ١٠٠ نوع فحذار أن تختلط الأفهام .. ويحظر العاقل ويفسح لغيره .. في زمن المساحات البيضاء. كم أنا...
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
د محمد ماجد بخش
عقبال تفعيل كرسي الفنجال الدوار في الماء يعمل بالديزل ويعتبر وسيلة نقل وترفيه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه راح فيها المقرود ، ياترى بأي زريبه مرقده الليله ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. تدمير المقاتلة F-15SA لهدف سطحي في بحر العرب
بالفيديو.. تدمير المقاتلة F-15SA لهدف سطحي في بحر العرب
منذ دقيقتين 1068
مصرف الراجحي يعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة
مصرف الراجحي يعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ 6 دقائق 1084
مقتل قيادي حوثي في مأرب
مقتل قيادي حوثي في مأرب
منذ 10 دقائق 1080
علماء: مرض الزهايمر قابل للاكتشاف قبل ظهور الأعراض عبر اختبار بسيط
علماء: مرض الزهايمر قابل للاكتشاف قبل ظهور الأعراض عبر اختبار بسيط
منذ 14 دقيقة 1101
"رينادر" يعزل "الحسن" قبل مواجهة اليابان
"رينادر" يعزل "الحسن" قبل مواجهة اليابان
منذ 25 دقيقة 1240
"الصحة": أكثر من ٤٣ مليون جرعة لقاح تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": أكثر من ٤٣ مليون جرعة لقاح تم إعطائها حتى الآن
منذ 30 دقيقة 1141
زوج ينسى زوجته في السوق فقدمت شكوى إهمال ضده
زوج ينسى زوجته في السوق فقدمت شكوى إهمال ضده
منذ 33 دقيقة 275
القبض على شخصين لإساءتهما لموظف بمحل تجاري في الجوف
القبض على شخصين لإساءتهما لموظف بمحل تجاري في الجوف
منذ 38 دقيقة 1255
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 11 أرضاً من قبل ملاكها في جدة
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 11 أرضاً من قبل ملاكها في جدة
منذ 39 دقيقة 1124
بالصور.. تجربة "التاكسي البحري" للربط بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية و"كاوست"
بالصور.. تجربة "التاكسي البحري" للربط بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية و"كاوست"
منذ ساعة 1656