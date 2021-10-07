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الأمير سطام بن خالد يرد على تبرير "المالكي" لإعدام صدام حسين بعيد الأضحى

منذ 3 ساعات
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الأمير سطام بن خالد يرد على تبرير "المالكي" لإعدام صدام حسين بعيد الأضحى

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على التصريحات التي أدلى بها نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق والتي برر فيها إعدام الرئيس الأسبق، صدام حسين في عيد الأضحى.

وقال المالكي خلال مقابلة على قناة الحدث في الـ2 من الشهر الجاري : "ما عندنا في الدستور ما يمنع إجراء إعدام في أيام العيد وهذا ما قاله القانون وما قاله القضاء الموجود حاليا، الذي دعانا إلى ذلك أن فترة المصادقة على الحكم هي شهر هذا الشهر لا يمدد ولا يخفف الحكم ولا يلغى ويجب أن ينفذ خلال الشهر.."

وأضاف المالكي : "كان نهاية الشهر هو هذا اليوم وإذا لم يعدم فستكون مخالفة على الحكومة العراقية، لذلك نحن التزمنا بالسياقات القانونية والالتزامات الدستورية في عملية الإعدام وهذا هو حق الشعب وحق الشهداء وحق الشخصيات وحق العراق الذي انتهكت كرامته بسبب سياسة هذا الرجل والحزب الذي ينتمي إليه.."

ورد الأمير سطام بتغريدة قائلا: "أن تستضيف شخص طائفي حاقد عليك على أحد قنواتك من أجل كشفه أمام الناس وكشف حقيقته هو سبق ونجاح إعلامي قوي لكن أن تعطيه مساحة لتبرير مواقفه أو تمرير أجنداته فهو فشل إعلامي ذريع وهناك عوامل تحدد النجاح أو الفشل وهي هدفك من اللقاء والإعداد الجيد والمتكامل والمذيع القوي الذي سيحاوره".

صدام حسين
نوري المالكي
إعدام
الأمير سطام بن خالد

التعليقات

الهلال
الهلال عدد التعليقات : 16
منذ 59 دقيقة
للأسف أن تكون هذه القناة محسوبة علينا فهي فاشلة والمذيعين فيها ازعم انهم لا يريدون لنا الخير
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 49
منذ 56 دقيقة
أولا القناة اللي استضافتك يجب ان تحااااااسب تستضيف اكبرصعلوك شيعي مجوسي طيلة حكمه وهو يسعة لتدمير السعوديه والصاق التهم بها .. وباذن الله بيوم قريب سيلف عبل مشنقة صدام على رقبتك وبيوم عيد
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 49
منذ 48 دقيقة
هذا الصعلوك المجوسي هو من دعى الى تدويل الحرمين الشريفين وتسليمها الى منضمات العفن الدوليه حسبك الله ونعم الوكيل ايه المجوسي الخبيث
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 49
منذ 44 دقيقة
يجب ان تحاسب هذه القناة ومالكها ومذيعيها عاجلا غير اجل ولا ننسى من كان يرأسها الشيعي المجوسي اللبناني
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135747
منذ 43 دقيقة
محاسبة القناة والقائمين عليها شي لابد منه ..

.. وكما قال المثل // رب ضارة نافعه .. هذا مايؤكد مدى حقد الشيعة العراقيين اذناب الخمينيين الطواغيت الإيرانيين .. قاتلهم الله وكفانا شرهم وحقدهم وكيدهم .. آمين ..
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 679
منذ 9 دقائق
الله يرحم صدام كان شوكه بحلق بعض الاعداء ولكنه اخطأ بتصرفاته الاخيره

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هههههههههههههههههههههه راح فيها المقرود ، ياترى بأي زريبه مرقده الليله ..

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