تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
امحق فزعه
منذ ساعة
359
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135740
منذ 37 دقيقة
شلتهم مثل مايشلت الطويرات المشلااات .. وانصرعوا ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
صح لسانك وعلا شانك اخي واضح
د محمد ماجد بخش
الكيلو ٧ ريال من عند الخضري البنغالي اللي مستأجر المحل من صاحب كفيله وكفيله معطيه لصاحبه عشان ما يحتاجه في موقع عمله هناك الخيار...
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
الله المستعان
7UP
بعد ماطقت امها الطفره جت هنا تدور (طلي جاد)
أخر الأخبار
الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول في منطقتين
منذ 9 دقائق
1354
الأمير سطام بن خالد يرد على تبرير "المالكي" لإعدام صدام حسين بعيد الأضحى
منذ 19 دقيقة
1720
بالفيديو..رئيس سيمنس: يمثل اقتصاد الهيدروجين إمكانات وفرص هائلة للمملكة
منذ 29 دقيقة
1386
"العامة للحبوب" تصرف مستحقات الدفعة الـ 14 لمزارعي القمح المحلي
منذ 34 دقيقة
1221
سيدة في موقف لا تحسد عليه
منذ 39 دقيقة
250
راحت عليهم وسط السيول
منذ 44 دقيقة
241
كاميرا مراقبة توثق حادث مروع
منذ 49 دقيقة
234
ضبط مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة في تبوك
منذ ساعة
1490
"الزكاة والجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع "سيارات"في جمرك الطوال
منذ ساعة
1490
هبوط اضطراري لطائرة كويتية بمطار تركي
منذ ساعة
1638