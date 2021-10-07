تجمع الرياض الصحي الأول يوقع إتفاقية شراكة مجتمعية مع "كفو"

سعيد العجل (صدى):
وقّع تجمع الرياض الصحي الأول وجمعية كفو إتفاقية تعاون مشتركة؛ للمساهمة في مجال الرعاية الصحية وتفعيل برامج تطوير الكوادر وبناء القدرات.
وتهدف الاتفاقية إلى تزويد تجمع الرياض الصحي الأول بكوادر بشرية تُدرب وتعمل داخل الأقسام التي تعنى بشؤون ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الفشل الكلوي، ومساعدة المرضى في العيادات الخارجية وتسهيل إجراءاتهم أثناء تواجدهم في منشآت "التجمع الأول" وإنهاء أمورهم المتعلقة من حجز مواعيد قادمة وصرف أدوية ومساعدتهم على التنقل عن طريق قيادة "سيارة القولف" أو الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد، كما تضمنت الاتفاقية إقامة البرامج التوعوية والتثقيفية وورش العمل المتبادلة بين الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مقدمة أولويات "التجمع الأول" في تقديم خدماته المختلفة لجميع شرائح المجتمع، ومختلف الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية والغير ربحية، في مد جسور التعاون والمساهمة في الدعم والتثقيف والتوعية المجتمعية، وتوطيد التعاون في مجال دعم ومساندة وتوظيف الكوادر المؤهلة وتقديم المساندة لذوي الإعاقة في منشآت "التجمع الأول" لتمكينهم من الاندماج مع المجتمع و التمتع بحقوق المساواة وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.