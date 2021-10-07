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البنك المركزي يعتمد منتج تأمين الطرود البريدية

منذ ساعة
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البنك المركزي يعتمد منتج تأمين الطرود البريدية

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية لعدد من شركات التأمين؛ لتغطية مخاطر نقل الطرود البريدية - في حال الفقدان أو التلف - لطرحه في سوق التأمين السعودي.

وتأتي هذه الخطوة؛ استمراراً للجهود في دعم قطاع التأمين لتطوير وطرح منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وأشار البنك المركزي إلى أنّ اعتماد هذا المنتج جاء بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعماً لمساعي الهيئة في مواكبة نمو القطاع وتطوير بنيته التحتية، بما ينعكس على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة منصة لوجستية عالمية رائدة، ومحور ربط للقارات الثلاث، وبما يكفل حماية حقوق المستفيدين.

وأوضح البنك المركزي أن منتج تأمين الطرود البريدية المطروح من خلال شركات التأمين العاملة في المملكة؛ تم تطويره والعمل عليه من منطلق تعزيز ودعم التجارة الإلكترونية؛ نظراً للنمو المتزايد في حركة التجارة الإلكترونية مؤخراً في المملكة.

وأضاف : كما زاد بدوره عمليات شحن الطرود البريدية محلياً ودولياً، وللمساهمة في أدوات إدارة المخاطر المرتبطة بها، ورفع مستوى الثقافة التأمينية لدى قطاع الخدمات البريدية؛ للحصول على تغطيات تأمينية ملائمة تلبي احتياجات القطاع البريدي.

شركات التأمين
ساما
البنك المركزي
التأمين
الطرود البريدية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17967
منذ 26 دقيقة
الإنسان على نفسه شهود من نفسه ، ولو اعتذر بالقول مما قد أتى من المآثم، وركب من المعاصي ، وجادل بالباطل.

ذلكم هو الإنسان في كل الأمكنة وكل الأزمان.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
صح لسانك وعلا شانك اخي واضح
د محمد ماجد بخش
الكيلو ٧ ريال من عند الخضري البنغالي اللي مستأجر المحل من صاحب كفيله وكفيله معطيه لصاحبه عشان ما يحتاجه في موقع عمله هناك الخيار...
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
الله المستعان
7UP
بعد ماطقت امها الطفره جت هنا تدور (طلي جاد)

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