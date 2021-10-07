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لقطة احترافية من المنطقة الغربية قبل 71 عام

منذ ساعتين
1099
1
لقطة احترافية من المنطقة الغربية قبل 71 عام
التصوير
المنطقة الغربية
خبر في صورة
لقطة رائعة

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 235
منذ 46 دقيقة
اي احتراف الله يقرفكم

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عندما يغيب المساء
صح لسانك وعلا شانك اخي واضح
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الكيلو ٧ ريال من عند الخضري البنغالي اللي مستأجر المحل من صاحب كفيله وكفيله معطيه لصاحبه عشان ما يحتاجه في موقع عمله هناك الخيار...
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