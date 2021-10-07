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ذروة شهب التنين 2021 في سماء المملكة غداً

منذ ساعة
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ذروة شهب التنين 2021 في سماء المملكة غداً

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان سماء السعودية والوطن العربي ستشهد يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 ذروة تساقط شهب التنين او التنينيات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات او أجهزة رصد خاصة.

تحدث زخة شهب التنينيات عندما تمر الأرض خلال مسار المذنب ” جياكوبوني زينر” اثناء دورانها حول الشمس فالحطام من هذا المذنب المتناثر على طول مداره يصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض ليحترق في صورة شهب التنينيات وليس لذلك أي تأثير .

تنشط شهب ” التنينيات” سنوياً لفترة قصيرة من 6 الى 10 أكتوبر وبعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل فإن نقطة تساقط هذه الشهب تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل.

عند تعقب مسار شهب التنينيات سوف يلاحظ أن نقطة انطلاقها من راس مجموعة نجوم التنين بالأفق الشمالي بالقرب من النجمين التنين و رأس الثعبان ولكن ليس هناك حاجة لتحديد نقطة انطلاق شهب التنينيات فهذه الشهب سوف تظهر من أي مكان في السماء .

إن افضل وقت لمراقبة هذه الشهب سيكون مباشرة بعد بداية الليل من موقع مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدن (وليس من المنزل) والنظر باتجاه الأفق الشمالي، وستحتاج عين الإنسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.

لحسن الحظ سيكون القمر هذه السنه في طور هلال بداية الشهر وسيغرب مبكراً لذلك لن يؤثر على رصد شهب التنين هذه السنة ما سيترك السماء مظلمة للاستماع برصد شهب التنينيات.

بشكل عام شهب التنين تتساقط بمعدل حوالي من 5 الى 10 شهب بالساعة الواحدة أما عدد الشهب الفعلي للشهب المتساقطة فلا يمكن تحديده، ففي بعض الأحيان لا يتعدى عددها حفنة قليله ولكن يجب مراقبتها للتأكد من ذلك .

تاريخياً شهب التنين أنتجت عواصف شهابيه في الأعوام 1933 و 1946 حيث سجل الالاف الشهب في الساعة والمذنب مصدرها عاد في 1998 وأيضا تساقطت بمعدل حوالي 100 شهاب بالساعة ومنذ 10 سنوات في أكتوبر 2011 سجل حوالي 600 شهاب في الساعة على الرغم من وجود القمر متزامنا مع الشهب في تلك الليلة.

يرجع السبب في أن تساقط الشهب يكون في بعض الأحيان جيد كما حصل في العام 2011 مقارنة بسنوات اخرى إلى ان المذنب مصدر هذه الشهب كان في أقرب نقطة من الشمس (الحضيض) وذلك يعني مزيدا من الجزئيات الغبارية المنتشرة على طول مداره عندئذ يكون عرض الشهب في أفضل أحواله.

خلال العام الحالي 2021 لا يتوقع حدوث عاصفة شهابيه للتنين نظرا لان المذنب مصدر هذه الشهب سيكون بعيدا، واقترابه التالي سيكون في العام 2025 ولكن لا يمكن الجزم بعدد الشهب التي ستشاهد بالضبط فزخات الشهب مشهورة بتحدي التوقعات فهي إما ان تنتج تساقط مميز أو تكون أقل من التوقعات.

جدير بالذكر أن معظم زخات الشهب حصلت على تسميتها نسبة لمجموعة النجوم التي تنطلق من أمامها ظاهريا من منظورنا على سطح الأرض وفي حالة هذه الشهب فإن نقطة انطلاقها أمام مجموعة نجوم التنين.

المملكة
الجمعية الفلكية بجدة
سماء
العين المجردة
شهب التنين
ماجد ابوزاهرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135735
منذ 41 دقيقة
سبحان خالق الكون ومدبره بحكمته ، لا إله إلا هو ، سبحانه ..

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أحدث التعليقات

الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : الله يكفينا شر المستشرقين ؛ فحجتهم طلب العلم و التواصل الثقافي ، بينما حاجتهم هي التغلغل داخل...
4everx2
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ابو محمد 😎 ✍️
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علي
وكم التكلفة
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