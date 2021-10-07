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"ريجيم الخيار" طريقة سهلة لإنقاص الوزن خلال أسبوع

منذ ساعة
1684
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"ريجيم الخيار" طريقة سهلة لإنقاص الوزن خلال أسبوع

أميرة خالد (صدى):
يعتبر ريجيم الخيار أحد الأنظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن حيث يمكنك خسارة 7 كيلو من الوزن في غضون أسبوع، لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من الماء.

ويمكنك اتباعه لمدة تتراوح من 7-14 يومًا، حيث يسهم في خسارة مايقرب من كيلو يوميا، ويتكون النظام الغذائي بشكل أساسي من الخيار، إلى جانب عدد قليل من الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض والدجاج والأسماك والمكسرات، طبقا لما ورد في موقع Healthline.

ويعتمد ريجيم الخيار على استبدال معظم الأطعمة بالخيار، حيث ينصح الخبراء خلال هذا النظام الغذائي بتناول الخيار كلما شعرت بالجوع.

ويساعد على فقدان الوزن على المدى القصير، بجانب أن الخيار يحتوى على فيتامنيات عديدة ونسبة عالية من الألياف،التى تساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى ومنع الإصابة من عسر الهضم والوقاية من الإمساك، كما أنه يحتوى على 95% من مكوناته من الماء التي تسهم في تطهير الجسم بالكامل من السموم، كما يخلو الخيار من السكر والدهون، الأمر الذى يخفض وزنك عند تناوله .

ويساهم الخيار في شعورك بالشبع والامتلاء لأنه غنى بالألياف، لن لابد من الإكثار من تناول الماء بمايعادل 8 أكواب يوميا التي تزيد من عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية.

الوزن
البروتين
الخيارـ رجيم الخيار

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135735
منذ 53 دقيقة
معلومات طيبه ..

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أحدث التعليقات

الحربي
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4everx2
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