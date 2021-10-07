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انسحاب ملكة جمال هولندا من مسابقة عالمية بسبب لقاح كورونا

منذ 34 دقيقة
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انسحاب ملكة جمال هولندا من مسابقة عالمية بسبب لقاح كورونا

أمستردام (صدى):
قررت ملكة جمال هولندا ديلاي ويليمشتاين، الانسحاب من مسابقة الجمال العالمية، رافضة السفر إلى بورتوريكو، حيث تقام المنافسة النهائية على اللقب.

وأوضحت ويليمشتاين البالغة من العمر 21 عاما أن سبب الانسحاب من مسابقة ملكة جمال العالم، لعدم رغبتها في أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19، والذي يعتبر شرطا أساسيا ينبغي للمتسابقات الالتزام به، وسيتم استبدالها بيليمشتاين بليزي دوب، وهي وصيفة ملكة جمال هولندا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

واعتبرت ويليمشتاين أنه رغم ضياع فرصة تحقيق حلمها، فإنها لا تشعر بالندم على قرارها، لافتة إلى أن "أبوابا أخرى وفرصا ستفتح أمامها".

هولندا
لقاح كورونا
ملكة جمال هولندا
مسابقة الجمال العالمية
المنافسة النهائية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135727
منذ 28 دقيقة
افااا اجل ماتلقحت .. لا معاها حق ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14507
منذ 22 دقيقة
يبدو أن مقاييس إختيار ملكة الجمال لاتقف عند ملامح وتفاصيل جمال الوجة، وهذ يتضح من خلال ما نراه أمامنا فالصورة..

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أحدث التعليقات

ابوبدر
والله كل شيء بالكورة صار اجنبي : اللاعبين اللي شايلين دوريك اجانب ، والمدربين اجانب ، ومساعديهم اجانب ، وتطلبون حكام اجانب ، والحين...
القناص
يالحصيني نكشت وين السياره وين الفلوس اصابع يدك ماهي زي بعض
ابوبدر
الله يخزيك يالحوثي وكل من ساندك
واضح ***وصريح
نعم صحيح،يوجد من بيننا عينات دائما وهم يجترون،ويعلجون، ويمضغون،ماشاء الله عليهم..
واضح ***وصريح
يبدو أن مقاييس إختيار ملكة الجمال لاتقف عند ملامح وتفاصيل جمال الوجة، وهذ يتضح من خلال ما نراه أمامنا فالصورة..

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