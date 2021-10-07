انسحاب ملكة جمال هولندا من مسابقة عالمية بسبب لقاح كورونا

أمستردام (صدى):
قررت ملكة جمال هولندا ديلاي ويليمشتاين، الانسحاب من مسابقة الجمال العالمية، رافضة السفر إلى بورتوريكو، حيث تقام المنافسة النهائية على اللقب.
وأوضحت ويليمشتاين البالغة من العمر 21 عاما أن سبب الانسحاب من مسابقة ملكة جمال العالم، لعدم رغبتها في أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19، والذي يعتبر شرطا أساسيا ينبغي للمتسابقات الالتزام به، وسيتم استبدالها بيليمشتاين بليزي دوب، وهي وصيفة ملكة جمال هولندا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
واعتبرت ويليمشتاين أنه رغم ضياع فرصة تحقيق حلمها، فإنها لا تشعر بالندم على قرارها، لافتة إلى أن "أبوابا أخرى وفرصا ستفتح أمامها".